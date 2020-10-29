Тайлер. Костюк не отдала ни одного гейма сопернице в первом круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) уверенно стартовала на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).
В матче первого круга 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, разгромно обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики (№468 WTA).
Тайлер. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:0, 6:0
Во втором круге Костюк сыграет против обладательницы уайлд-кард Кэти Волынец (№316 WTA) или Вероники Сепеде Роиг (№173 WTA).
Ранее выступления на турнире в Стамбуле завершила Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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Де саме трансляцію знайшли?
Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
Де саме трансляцію знайшли?
Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
На жаль, через запізнення графіку доведеться грати кілька матчів на день, можливо, вже завтра.
І ще одне: на тенісних форумах кажуть, що корти у Тайлері дуже швидкі, що для Марти дуже добре. Аби вітер минув і погода далі стала кращою, бо зараз брр.
Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
На жаль, через запізнення графіку доведеться грати кілька матчів на день, можливо, вже завтра.
І ще одне: на тенісних форумах кажуть, що корти у Тайлері дуже швидкі, що для Марти дуже добре. Аби вітер минув і погода далі стала кращою, бо зараз брр.
Де саме трансляцію знайшли?
Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
Де саме трансляцію знайшли?
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