Тайлер. Костюк не отдала ни одного гейма сопернице в первом круге

Украинка ударно стартовала на турнире ITF в США

  • 29.10.2020 22:08
  • 1331 просмотр
  • 9 комментариев
Тайлер. Костюк не отдала ни одного гейма сопернице в первом круге
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) уверенно стартовала на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

В матче первого круга 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, разгромно обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики (№468 WTA).

Тайлер. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:0, 6:0

Во втором круге Костюк сыграет против обладательницы уайлд-кард Кэти Волынец (№316 WTA) или Вероники Сепеде Роиг (№173 WTA).

Ранее выступления на турнире в Стамбуле завершила Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 23:08
    +1
    Я, сам випадково, тільки з кінця першого сету дивився.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 23:07
    0
    kollekciy, 29.10.2020 23:05
    На Парі Матч випадково під іншою парою, включили Мартину гру. А офіційно, навіть на Парі Матч по Мартиній грі трансляції не планувалося та не було.
    Це точно, я моніторив. Пощастило вам
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 23:05
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:50
    Тут, можливо, справа в швидших кортах і свіжих силах.
    Де саме трансляцію знайшли?
    На Парі Матч випадково під іншою парою, включили Мартину гру. А офіційно, навіть на Парі Матч по Мартиній грі трансляції не планувалося та не було.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 22:54
    +1
    А, що до корту, мабуть правда кращий, бо в Мейконі корти були якісь повільніші за ґрунтові, всі Мартині вінерси витягували спокійно. А тут дійсно значно краще м’яч летить.
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    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 22:52
    0
    пiдкажiть,будь-ласка,де можна подивитись матч Марти?завчасно дякую
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:50
    +1
    kollekciy, 29.10.2020 22:46
    Марту з перемогою. Випадково потрапив на трансляцію з її гри, хоча вона не планувалася. Нарешті отримав справжне задоволення від гри Марти.
    Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
    Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
    Тут, можливо, справа в швидших кортах і свіжих силах.
    Де саме трансляцію знайшли?
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 22:46
    +2
    Марту з перемогою. Випадково потрапив на трансляцію з її гри, хоча вона не планувалася. Нарешті отримав справжне задоволення від гри Марти.
    Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
    Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:31
    +2
    Добре, що швидко. Після фіналу Мейкона кращі матчі взагалі не затягувати поки що.
    На жаль, через запізнення графіку доведеться грати кілька матчів на день, можливо, вже завтра.
    І ще одне: на тенісних форумах кажуть, що корти у Тайлері дуже швидкі, що для Марти дуже добре. Аби вітер минув і погода далі стала кращою, бо зараз брр.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 29.10.2020 22:23
    +7
    Ну тепер остаточно можна сказати, що Марта припинила клеїти дурня. Бо 46 хвилин це саме стільки, скільки повинна грати тенісистка рівня Костюк із суперницею з п'ятої сотні. Але на цьому легке життя закінчується. Волинець/Чепед ще нічого, та потім починається "потрійна система": Дої - Белліс по другому колу, а в фіналі Роджерс. Тож побажаємо удачі, а там вже як вийде.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 29.10.2020 22:23
    +7
    Ну тепер остаточно можна сказати, що Марта припинила клеїти дурня. Бо 46 хвилин це саме стільки, скільки повинна грати тенісистка рівня Костюк із суперницею з п'ятої сотні. Але на цьому легке життя закінчується. Волинець/Чепед ще нічого, та потім починається "потрійна система": Дої - Белліс по другому колу, а в фіналі Роджерс. Тож побажаємо удачі, а там вже як вийде.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 22:46
    +2
    Марту з перемогою. Випадково потрапив на трансляцію з її гри, хоча вона не планувалася. Нарешті отримав справжне задоволення від гри Марти.
    Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
    Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:31
    +2
    Добре, що швидко. Після фіналу Мейкона кращі матчі взагалі не затягувати поки що.
    На жаль, через запізнення графіку доведеться грати кілька матчів на день, можливо, вже завтра.
    І ще одне: на тенісних форумах кажуть, що корти у Тайлері дуже швидкі, що для Марти дуже добре. Аби вітер минув і погода далі стала кращою, бо зараз брр.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 23:08
    +1
    Я, сам випадково, тільки з кінця першого сету дивився.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 23:05
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:50
    Тут, можливо, справа в швидших кортах і свіжих силах.
    Де саме трансляцію знайшли?
    На Парі Матч випадково під іншою парою, включили Мартину гру. А офіційно, навіть на Парі Матч по Мартиній грі трансляції не планувалося та не було.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.10.2020 22:54
    +1
    А, що до корту, мабуть правда кращий, бо в Мейконі корти були якісь повільніші за ґрунтові, всі Мартині вінерси витягували спокійно. А тут дійсно значно краще м’яч летить.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 22:50
    +1
    kollekciy, 29.10.2020 22:46
    Марту з перемогою. Випадково потрапив на трансляцію з її гри, хоча вона не планувалася. Нарешті отримав справжне задоволення від гри Марти.
    Марта грала просто супер, як на US open. Дуже агресивно атакуючи, добавила виходи до сітки, вінерси лягали прямо в лінію. Намагалася бити дуже сильно.
    Краще б Марта спробувала зіграти так з Белліс в фіналі (я про це писав перед тим фіналом), а Марта таки стала в захист та достоялась до проблем. Краще б програла атакуючи, а не так як вийшло.
    Тут, можливо, справа в швидших кортах і свіжих силах.
    Де саме трансляцію знайшли?
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 29.10.2020 23:07
    0
    kollekciy, 29.10.2020 23:05
    На Парі Матч випадково під іншою парою, включили Мартину гру. А офіційно, навіть на Парі Матч по Мартиній грі трансляції не планувалося та не було.
    Це точно, я моніторив. Пощастило вам
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 22:52
    0
    пiдкажiть,будь-ласка,де можна подивитись матч Марти?завчасно дякую
    Ссылка
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