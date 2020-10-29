Стамбул. Завацкая проиграла экс-второй ракетке мира

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№116 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Стамбуле.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой из России (№183 WTA).
Стамбул. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 4:6, 1:6
Ранее турнир покинула Дарья Снигур.
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Источник — Sport.ua
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