Снигур завершила борьбу на турнире в Стамбуле

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№223 WTA) завершила выступления на 25-тысячнике ITF в Стамбуле.
В матче второго круга украинка уступила Елене-Габриэле Русе из Румынии (№176 WTA).
Стамбул. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:7(2), 3:6
Ранее в 1/4 финала вышла Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua
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