Завацкая одержала вторую победу на турнире ITF в Стамбуле

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№116 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Стамбуле.
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах переиграла Деспину Папамихаил из Греции (№277 WTA).
Стамбул. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 7:5
В следующем раунде Завацкая сразится с победительницей матча Вера Звонарева (№183 WTA) – Тена Лукаш (№256 WTA).
Также сегодня свой матч второго круга сыграет Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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