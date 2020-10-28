Завацкая одержала вторую победу на турнире ITF в Стамбуле

Украинка разобралась с Деспиной Папамихаил из Греции

  • 28.10.2020 11:03
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Завацкая одержала вторую победу на турнире ITF в Стамбуле
© US Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№116 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Стамбуле.

В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах переиграла Деспину Папамихаил из Греции (№277 WTA).

Стамбул. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:2, 7:5

В следующем раунде Завацкая сразится с победительницей матча Вера Звонарева (№183 WTA) –  Тена Лукаш (№256 WTA).

Также сегодня свой матч второго круга сыграет Дарья Снигур.

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Источник — Sport.ua

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