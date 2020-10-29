Почему Динамо не победило Ференцварош

В первом тайме в Будапеште все было хорошо. Настолько, насколько вообще может быть хорошо для нынешнего «Динамо». Но во втором тайме сначала потихоньку, потом быстрее все начало двигаться в противоположную сторону. И победный, по сути, матч для команды Луческу превратился едва ли не в проигранный. Особенно после удаления Сидорчука. Почему случилась такая метаморфоза? Давайте разберемся спокойно и без эмоций.

1. Стартовый состав. Главные кадровые пробоины вице-чемпионов Украины были известны заблаговременно: Миколенко и Бущан, сдавшие позитивные тесты на коронавирус, на выезд не отправились. В принципе, особой головоломкой решение этой задачи для Луческу не стало: в воротах занял свое, некогда привычное место опытнейший Бойко, на левом фланге защиты сыграл Караваев, для которого эта позиция тоже не является терра инкогнита. Эти двое сыграли на нормальном уровне.



ФК Динамо

2. Класс соперника. «Ференцварош» оказался не настолько страшным, как его малевали. Да, эта команда в квалификации чемпионской Лиги прошла хороших соперников (к примеру, «Селтик» и загребское «Динамо»), ее тренирует один из лучших украинских тренеров в режиме «прямо сейчас», но «Фради» не сильнее, как минимум, киевлян. Позволяю себе утверждать подобное не только на основании сравнения трансферной стоимости самых дорогих игроков этих двух команд (Цыганкова и Зубкова), но и индивидуальных показателей абсолютно всех игроков чемпиона Венгрии. Если в сухом остатке, добротная, но посредственная команда.

3. Сергей Ребров. Наставник «Фради» перед матчем не единожды повторял, что игра против «Динамо» - это именно игра против «Динамо», а не тренерская дуэль Ребров – Луческу. На мой взгляд, Сергей Станиславович темнил. Он явно хотел обыграть своего старого знакомого. Именно для нынешнего тренера «Ференцвароша» игра 28 октября была важнее, чем для нынешнего тренера «Динамо». Потому что у Реброва все еще есть, причем неплохой, шанс вернуться в Киев. А вот для Луческу нынешняя работа – наверняка лебединая песня. Так вот, Ребров не смог в итоге показать «товар лицом». Во что именно играла его команда в первом тайме, так и осталось загадкой. Давайте откровенно: Ребров и его подопечные первый тайм провалили.

4. Мирча Луческу. Изначально план на игру киевского Мистера был правильным. Очень дисциплинировано в обороне, активно на флангах, без лишней импровизации, просто давить в центре поля. Такой нехитрый набор опций сработал. Гости присматривались к сопернику минут 15-ть, после чего забрали инициативу, осознав, что пред ними чуть улучшенная копия «Александрия». Ну ведь правда, в первом тайме «зеленые орлы» были похожи, скорее, на зеленых цыплят: каждый бегал сам по себе, общей картины игры не было. И если в моменте с первым забитым голом нам где-то повезло – пенальти, в общем-то, случайный, то мяч Де Пены – образцово-показательная контратака. Причем в «раздевалку». Оставалось просто добить соперника после перерыва.

5. Второй тайм. Насколько я могу судить, во второй половине встречи киевляне больше заботились о сохранении статус-кво, чем думали о третьем забитом мяче. Так это или нет, дело вкуса каждого. Лично я считаю, что Мирча Луческу проиграл своему визави «перерыв». Если гости выходили на второй тайм вальяжными и не мотивированными, то Ребров, судя по всему, сумел «накрутить» подопечных.

6. Быстрый первый гол «Ференцвароша». Нгуен, которого в первом тайме практически не было видно, и вторую половину матча начал не лучшим образом. Но суть в том, что у «Фради» увеличилась общекомандная скорость. «Динамо» не предложило оппоненту даже средний прессинг, пытаясь сыграть на контратаках, с забросами на Супрягу. Элементарная расконцентрация «Динамо» в защите, даже намека на которую не было в первом тайме, позволила хозяевам отквитать один мяч. Если Зубкову дают на ровном месте отдать передачу, а Нгуену на еще более ровном пробить, то лавры в этом эпизоде нужно делить поровну между атакующей и защищающейся сторонами.

7. «Запах крови». Сто раз прав динамовский голкипер Бойко, сказавший после матча, что, забив первый гол, «Ференцварош» почувствовал запах крови. Это правда. Даже если команда явно без приставки «супер», но достаточно мотивирована, тогда как соперник после перерыва «забыл» выйти на поле, игру можно перевернуть. Команда Реброва усилила натиск. Ну, насколько могла. Нет, высокого прессинга так и не было, ибо «делать» его там некому. Но высокие скорости у некоторых игроков таки были. А вот киевские футболисты перестроиться по ходу второй половины встречи не смогли.

8. Одеяло на себя. Поймал себя на мысли, что киевляне во втором тайме играли так же разрозненно, как и их оппоненты в первой половине встречи. То тесть, команда вроде бы и была, но единого коллектива не было. Каждый играл сам по себе: то ли «продавали» себя таким вот дурацким способом, то ли действительно не знали, как прибавить.

9. Замены. Первая замена у «Динамо» - на 82 минуте: Буяльского заменил Гармаш. Виталий явно устал, и его замена читалась еще раньше. Как и гипотетическая замена пораньше Цыганкова и Супряги. Но Луческу почему-то «зашевелился» лишь после красной карточки Сидорчука. Вышедшие на поле в экстренном порядке динамовцы не смогли как следует войти в игру, не говоря уже о ее усилении. На мой взгляд, выход Гармаша и особенно Белуцэ был ошибкой.

10. Супряга. Не хотелось бы лишний раз «топтаться» по пацану, но он проваливает уже вторую подряд игру в ЛЧ. Понимаю, что ему нет альтернативы сейчас, но, все равно его нужно было менять раньше.

11. Удаление Сидорчука. Претензий ко второй желтой карточке динамовского капитана нет – арбитр прав, все по делу. Есть претензии к самому Сидорчуку: зачем было так опасно играть, причем в ситуации, того не требующей, то есть не возле собственной штрафной. У меня есть ответ: если дирижер не попадает в ноты, то чего требовать от его подопечных? Они тоже не попадали. Не успевали. Вот и доигрались. Тот момент стал переломным в матче.



ФК Динамо

12. Численное большинство. Хозяева очень быстро использовали «лишнего» игрока. Может быть, им немного повезло с рикошетом, но можно говорить и о том, что футбольный Бог просто вернул им должок за пенальти на Харатине.

13. Перспектива. В принципе, катастрофы в Будапеште не случилось. Просто мы все еще раз увидели, что даже такой опытный тренер, как Луческу, может ошибаться. И что как команда «Динамо» еще не сформировалось, сыроватое. С другой стороны, мы понимаем, что бороться за выход в плей-офф ЛЧ в этой группе нам нереально. Но вот бороться за третье место мы должны. Более того, перспективы на евровесну лучшие именно у киевлян. Хотя бы потому, что ответная игра с «Фради» в Киеве. Но вот работу над ошибками Луческу и его подопечным все равно нужно сделать.