Шахтер отказал Палмейрасу в трансфере Маркиньоса Сиприано

Руководство «Шахтера» в среду ответило отказом на предложение «Палмейраса» о годичной аренде 21-летнего хавбека Маркиньоса Сиприано с опцией дальнейшего выкупа.

Отмечается, что такое решение «горняки» мотивировали коронавирусным кризисом в команде, а также рядом других обстоятельств, с которыми клуб столкнулся в последнее время.

В частности, «Шахтер» беспокоит повреждение, полученное в последнем матче против «Интера» Дентиньо. Из-за него «горняки» могут лишиться футболиста, обеспечивавшего глубину состава, а уход Сиприано будет способен еще больше усугубить ситуацию.

Кроме того, в «Шахтере» есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре истекают, и по которым пока нет договоренностей о продлении, из-за чего отпускать сейчас Сиприано также было решено нецелесообразно.

В «Шахтер» Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне провел лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ за «горняков».

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