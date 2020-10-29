Шахтер отказал Палмейрасу в трансфере Маркиньоса Сиприано

В стане «горняков» переживают за кадровую ситуацию в команде

  • 29.10.2020 14:01
  • 708 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер отказал Палмейрасу в трансфере Маркиньоса Сиприано
© Instagram. Маркиньос Сиприано

Руководство «Шахтера» в среду ответило отказом на предложение «Палмейраса» о годичной аренде 21-летнего хавбека Маркиньоса Сиприано с опцией дальнейшего выкупа.

Отмечается, что такое решение «горняки» мотивировали коронавирусным кризисом в команде, а также рядом других обстоятельств, с которыми клуб столкнулся в последнее время.

В частности, «Шахтер» беспокоит повреждение, полученное в последнем матче против «Интера» Дентиньо. Из-за него «горняки» могут лишиться футболиста, обеспечивавшего глубину состава, а уход Сиприано будет способен еще больше усугубить ситуацию.

Кроме того, в «Шахтере» есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре истекают, и по которым пока нет договоренностей о продлении, из-за чего отпускать сейчас Сиприано также было решено нецелесообразно.

В «Шахтер» Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне провел лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ за «горняков».

Читайте также: По следам Тайсона. Кто еще может покинуть Шахтер в ближайшее время?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Globoesporte

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 14:22
    +1
    Отказали опасаясь что Корниенко и Болбат и ещё раз Матвиенко заразяться на корону, тогда придётся ставить Сиприано.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 14:22
    +1
    Отказали опасаясь что Корниенко и Болбат и ещё раз Матвиенко заразяться на корону, тогда придётся ставить Сиприано.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности