Стали известны детали переговоров Шахтера и Палмейраса по Сиприано

Бразильский «Палмейрас», как сообщалось ранее, проявляет интерес к легионеру «Шахтера» Маркиньосу Сиприано.

Согласно последней информации, бразильский клуб уже сделал официальное предложение «горнякам» о переходе 21-летнего игрока.

«Палмейрас» хочет арендовать Сиприано до конца следующего года и иметь опцию на дальнейший выкуп контракта футболиста. При этом, бразильцы сразу предложили «Шахтеру» оговорить сумму возможного выкупа, но намерены согласовать с украинской стороной гарантию сохранения ее в тайне.

Ожидается, что свой ответ «Шахтер» даст «Палмейрасу» уже в ближайшие дни, после сегодняшнего матча команды Луиша Каштру против «Интера» в Лиге чемпионов.

В «Шахтер» Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне провел лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ за «горняков».