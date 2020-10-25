Палмейрас ведет с Шахтером переговоры по Маркиньосу Сиприано

Бразильский клуб рассчитывает в ближайшие дни согласовать аренду футболиста на один год

  • 25.10.2020 16:40
  • 1875 просмотров
  • 0 комментариев
Палмейрас ведет с Шахтером переговоры по Маркиньосу Сиприано
© ФК Шахтер. Маркиньос Сиприано

Бразильский «Палмейрас» ведет переговоры с «Шахтером» по переходу 21-летнего Маркиньоса Сиприано, не имеющего регулярной игровой практики в стане «горняков».

Отмечается, что «Палмейрас» хочет арендовать Сиприано до конца 2021 года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока.

В последние несколько дней стороны существенно продвинулись в переговорах, а потому о трансфере Сиприано может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось о заинтересованности в аренде Сиприано со стороны «Флуминенсе», но тогда «горняки» придержали ответ из-за коронавирусного кадрового кризиса в первой команде.

В «Шахтер» Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне провел лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ за «горняков».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Globoesporte

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности