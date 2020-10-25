Палмейрас ведет с Шахтером переговоры по Маркиньосу Сиприано

Бразильский «Палмейрас» ведет переговоры с «Шахтером» по переходу 21-летнего Маркиньоса Сиприано, не имеющего регулярной игровой практики в стане «горняков».

Отмечается, что «Палмейрас» хочет арендовать Сиприано до конца 2021 года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока.

В последние несколько дней стороны существенно продвинулись в переговорах, а потому о трансфере Сиприано может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось о заинтересованности в аренде Сиприано со стороны «Флуминенсе», но тогда «горняки» придержали ответ из-за коронавирусного кадрового кризиса в первой команде.

В «Шахтер» Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне провел лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ за «горняков».