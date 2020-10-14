Флуминенсе ведет переговоры об аренде футболиста Шахтера

Бразильский «Флуминенсе» хочет договориться с «Шахтером» об аренде 21-летнего атакующего полузащитника Маркиньоса Сиприано.

Клубы ранее уже контактировали на предмет заключения сделки, но в последний момент «горняки» поставили переговоры на паузу из-за вспышки коронавируса в первой команде. Украинский клуб переживает, что может столкнуться с кадровым кризисом в матчах Лиги чемпионов, а потому не спешит соглашаться на предложение «Флуминенсе».

Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 9 ноября, и «Флуминенсе» все еще рассчитывает согласовать переход Сиприано.

Отмечается, что в «Флуминенсе» Маркиньоса Сиприано рассматривают для усиления атаки, хотя в «Шахтере» в последнее время он действовал на позиции левого фулбека, подменяя травмированного Исмаили.

Напомним, летом сообщалось об интересе к Маркиньосу Сиприано со стороны «Удинезе».