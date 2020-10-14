Флуминенсе ведет переговоры об аренде футболиста Шахтера

Бразильцам нужен Маркиньос Сиприано, но вспышка коронавируса в стане «горняков» может сорвать сделку

  • 14.10.2020 12:41
  • 1646 просмотров
  • 8 комментариев
Флуминенсе ведет переговоры об аренде футболиста Шахтера
© ФК Шахтер. Маркиньос Сиприано

Бразильский «Флуминенсе» хочет договориться с «Шахтером» об аренде 21-летнего атакующего полузащитника Маркиньоса Сиприано.

Клубы ранее уже контактировали на предмет заключения сделки, но в последний момент «горняки» поставили переговоры на паузу из-за вспышки коронавируса в первой команде. Украинский клуб переживает, что может столкнуться с кадровым кризисом в матчах Лиги чемпионов, а потому не спешит соглашаться на предложение «Флуминенсе».

Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 9 ноября, и «Флуминенсе» все еще рассчитывает согласовать переход Сиприано.

Отмечается, что в «Флуминенсе» Маркиньоса Сиприано рассматривают для усиления атаки, хотя в «Шахтере» в последнее время он действовал на позиции левого фулбека, подменяя травмированного Исмаили.

Напомним, летом сообщалось об интересе к Маркиньосу Сиприано со стороны «Удинезе».

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Источник — Globoesporte

(10 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 13:50
    0
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:47
    Зато весело будет, над днонамай Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Кришти с вирусом. Но цыганоболид это не спасет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:47
    -2
    mayakovskiy1, 14.10.2020 13:45
    Не знаю тогда что вашим рахитам делать в таком случае. Если команда проигрывает албанской бронзе и Яблонцу реально с Юве и Барсой лучше не выходить.
    Зато весело будет, над днонамай Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 13:45
    -1
    Bolshoi, 14.10.2020 13:42
    Неявка на игру, и всего 0:3
    Даже круче будет чем против Интера
    Не знаю тогда что вашим рахитам делать в таком случае. Если команда проигрывает албанской бронзе и Яблонцу реально с Юве и Барсой лучше не выходить.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 13:45
    -1
    Bolshoi, 14.10.2020 13:42
    Неявка на игру, и всего 0:3
    Даже круче будет чем против Интера
    Не знаю тогда что вашим рахитам делать в таком случае. Если команда проигрывает албанской бронзе и Яблонцу реально с Юве и Барсой лучше не выходить.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 13:42
    0
    mayakovskiy1, 14.10.2020 13:37
    Если играть с командами уровня Лугано и Шкендербеу кадровых проблем нет. Но играть надо будет Реалом. А полевых игроков в строю 8 человек
    Неявка на игру, и всего 0:3
    Даже круче будет чем против Интера
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:40
    -2
    mayakovskiy1, 14.10.2020 13:37
    Если играть с командами уровня Лугано и Шкендербеу кадровых проблем нет. Но играть надо будет Реалом. А полевых игроков в строю 8 человек
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 13:37
    -2
    zhyr, 14.10.2020 13:09
    От не розумію, як одна з найкращих футбольних шкіл України, може "зіткнутися з кадровою кризою"?
    Если играть с командами уровня Лугано и Шкендербеу кадровых проблем нет. Но играть надо будет Реалом. А полевых игроков в строю 8 человек
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 14.10.2020 13:09
    -1
    От не розумію, як одна з найкращих футбольних шкіл України, може "зіткнутися з кадровою кризою"?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 13:50
    0
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:47
    Зато весело будет, над днонамай Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Кришти с вирусом. Но цыганоболид это не спасет
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 13:42
    0
    mayakovskiy1, 14.10.2020 13:37
    Если играть с командами уровня Лугано и Шкендербеу кадровых проблем нет. Но играть надо будет Реалом. А полевых игроков в строю 8 человек
    Неявка на игру, и всего 0:3
    Даже круче будет чем против Интера
    Ссылка
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