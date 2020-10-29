На десять дней. Динамо заезжает на базу до матча с Шахтером

Киевское «Динамо» ближайшие десять дней проведет на тренировочной базе. Об этом сообщил спортивный журналист и ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.



«Я уверен, что после игры с «Ференцварошем» в «Динамо» будет работа над ошибками. У меня есть инсайд, что футболисты не поедут к своим семьям, а прямо из Борисполя отправятся в Конча-Заспу. Это решение принятое еще до матча в связи с коронавирусом: «Динамо» отправляется в длительный заезд. Это методы 70-80-х, но я думаю, что они совершенно адекватны.

«Динамо» проведет на базе время до матча с «Днепром-1» (31.10), до матча с «Барселоной» (04.11) и до матча с «Шахтером» (08.11). И только после «украинского класико» футболисты получат возможность встретиться со своими вторыми половинками», – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что киевляне уйдут на карантин на две недели.