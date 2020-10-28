Динамо уходит на двухнедельный карантин

Киевляне не хотят повторить судьбу «Шахтера»

  • 28.10.2020 10:50
  • 7876 просмотров
  • 16 комментариев
Динамо уходит на двухнедельный карантин
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» с момента вылета в Будапешт уходит на двухнедельный карантин. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Фактически, с момента отлёта в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов», – говорится в сообщении.

Напомним, вратарь «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не смогут принять участие в матче по причине сдачи позитивных тестов на коронавирус

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fanseka
      fanseka, 28.10.2020 11:37
    -1
    телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
    Дальше можно не читать
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:37
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:35
    ааа, ну тогда ничего страшного, подроч..т в душе
    Так реально некуй шастать перед ответственным отрезком сезона
    А то в Киеве все клубасы как до карантина работают
    Вон один с Металла уже , в ходе тяжёл тренировок , три тачки размял
    Так что норм идея . Ща такие бабки можно и на базе посидеть , в виде исключения
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:36
    0
    ВВВ, 28.10.2020 11:34
    Двотижневий карантин це круто-сидиш собі вдома і в кращому випадку займаєшся на тренажерах! Командних тренувань не буде,тож гравці будуть готові!!! І до збірної і до матчів Шахтаря. Цікаво кого Динамо виставить на матч чергового туру проти Дніпра? Чи почнуть просити про перенос матчу?
    ВаДо , ты не правильно все понял
    Перечитай ещё раз
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 11:35
    0
    JekFunny, 28.10.2020 11:34
    Это значит что команда по сути между матчами будет жить на базе и контактировать только между собой
    ааа, ну тогда ничего страшного, подроч..т в душе
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:35
    -1
    ВВВ, 28.10.2020 11:34
    Двотижневий карантин це круто-сидиш собі вдома і в кращому випадку займаєшся на тренажерах! Командних тренувань не буде,тож гравці будуть готові!!! І до збірної і до матчів Шахтаря. Цікаво кого Динамо виставить на матч чергового туру проти Дніпра? Чи почнуть просити про перенос матчу?
    Им же всё можно.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:34
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Это значит что команда по сути между матчами будет жить на базе и контактировать только между собой
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 11:34
    0
    Двотижневий карантин це круто-сидиш собі вдома і в кращому випадку займаєшся на тренажерах! Командних тренувань не буде,тож гравці будуть готові!!! І до збірної і до матчів Шахтаря. Цікаво кого Динамо виставить на матч чергового туру проти Дніпра? Чи почнуть просити про перенос матчу?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 11:33
    -1
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:31
    Да, технари будут.
    походу да
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 28.10.2020 11:31
    -1
    І саме тому вони вчора так активно гуляли по Будапешту, на карантині)) Оригінально))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:31
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Да, технари будут.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    0
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:26
    -1
    -PhoeniX-, 28.10.2020 11:24
    Ждём комментариев "икспердов" о том, что нет необходимости играть за сборную и это разгрузит календарь команды. Ситуация аналогичная Шахтеру
    Так сборная более чем через две недели
    Надеюсь все будут в строю к тому времени
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 28.10.2020 11:24
    +2
    Ждём комментариев "икспердов" о том, что нет необходимости играть за сборную и это разгрузит календарь команды. Ситуация аналогичная Шахтеру
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:23
    -1
    Главное чтобы у остальных тесты были отрицательные
    А так, все верно . На кону важный матч с ШД за 6 очков .
    Надо подойти во всеоружии
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.10.2020 11:22
    +2
    Умное решение. Правильно сыграть на опережение
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 28.10.2020 11:12
    +2
    Правильне рішення.
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 28.10.2020 11:24
    +2
    Ждём комментариев "икспердов" о том, что нет необходимости играть за сборную и это разгрузит календарь команды. Ситуация аналогичная Шахтеру
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.10.2020 11:22
    +2
    Умное решение. Правильно сыграть на опережение
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 28.10.2020 11:12
    +2
    Правильне рішення.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:37
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:35
    ааа, ну тогда ничего страшного, подроч..т в душе
    Так реально некуй шастать перед ответственным отрезком сезона
    А то в Киеве все клубасы как до карантина работают
    Вон один с Металла уже , в ходе тяжёл тренировок , три тачки размял
    Так что норм идея . Ща такие бабки можно и на базе посидеть , в виде исключения
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:36
    0
    ВВВ, 28.10.2020 11:34
    Двотижневий карантин це круто-сидиш собі вдома і в кращому випадку займаєшся на тренажерах! Командних тренувань не буде,тож гравці будуть готові!!! І до збірної і до матчів Шахтаря. Цікаво кого Динамо виставить на матч чергового туру проти Дніпра? Чи почнуть просити про перенос матчу?
    ВаДо , ты не правильно все понял
    Перечитай ещё раз
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 11:35
    0
    JekFunny, 28.10.2020 11:34
    Это значит что команда по сути между матчами будет жить на базе и контактировать только между собой
    ааа, ну тогда ничего страшного, подроч..т в душе
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 11:34
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Это значит что команда по сути между матчами будет жить на базе и контактировать только между собой
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 11:34
    0
    Двотижневий карантин це круто-сидиш собі вдома і в кращому випадку займаєшся на тренажерах! Командних тренувань не буде,тож гравці будуть готові!!! І до збірної і до матчів Шахтаря. Цікаво кого Динамо виставить на матч чергового туру проти Дніпра? Чи почнуть просити про перенос матчу?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:31
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Да, технари будут.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 11:29
    0
    и шо это значит?! матчей не будет?!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности