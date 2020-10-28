Динамо уходит на двухнедельный карантин

Киевское «Динамо» с момента вылета в Будапешт уходит на двухнедельный карантин. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Фактически, с момента отлёта в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов», – говорится в сообщении.

Напомним, вратарь «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не смогут принять участие в матче по причине сдачи позитивных тестов на коронавирус.