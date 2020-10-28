Динамо уходит на двухнедельный карантин

Киевское «Динамо» с момента вылета в Будапешт уходит на двухнедельный карантин. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Фактически, с момента отлёта в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов», – говорится в сообщении.
Напомним, вратарь «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко не смогут принять участие в матче по причине сдачи позитивных тестов на коронавирус.
Источник — Telegram
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А то в Киеве все клубасы как до карантина работают
Вон один с Металла уже , в ходе тяжёл тренировок , три тачки размял
Так что норм идея . Ща такие бабки можно и на базе посидеть , в виде исключения
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Надеюсь все будут в строю к тому времени
А так, все верно . На кону важный матч с ШД за 6 очков .
Надо подойти во всеоружии
А то в Киеве все клубасы как до карантина работают
Вон один с Металла уже , в ходе тяжёл тренировок , три тачки размял
Так что норм идея . Ща такие бабки можно и на базе посидеть , в виде исключения
Перечитай ещё раз
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