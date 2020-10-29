Результаты 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда

29 октября состоялись 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.
Шесть групп (от G до L) начали свои матчи в 19:55, а оставшиеся шесть (от A до F) – в 22:00 по киевскому времени. Луганская «Заря» дома проиграла португальскому клубу «Брага» (1:2). Сенсационные поражения потерпели английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Фейеноорд».
Хавбек греческого АЕК Евгений Шахов отыграл 86 минут в матче против «Лестера» (1:2). Его партнер по команде Дмитрий Чигринский не был включен в заявку на матч из-за травмы.
В основе «Гента» вышли на поле Роман Яремчук (провел 69 минут) и Роман Безус (заменен на 56-й минуте). При этом Яремчук не реализовал пенальти в ворота «Хоффенхайма» (1:4). Игорь Пластун весь матч оставался в запасе.
Защитник ЛАСК Евгений Чеберко со скамейки запасных наблюдал, как его австрийская команда обыграла «Лудогорец» (4:3).
У турецкого «Сивасспора» голом в матче против «Маккаби» Т-А (1:2) отметился Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Украинец Сергей Рыбалка не попал в заявку турецкой команды.
Защитник Василий Кравец вышел в основе за «Лех», который проиграл в гостях «Рейнджерсу» (0:1).
Лига Европы 2020/21
2-й тур, 29 октября
Группа A
- ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1
Голы: Рондон, 62 – Фасснахт, 69.
- Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0
Группа B
- Арсенал (Англия) – Дандолк (Ирландия) – 3:0
Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46.
- Мольде (Норвегия) – Рапид Вена (Австрия) – 1:0
Гол: Омойжуанфо, 65
Группа C
- Славия Прага (Чехия) – Байер (Германия) – 1:0
Гол: Олайинка, 80.
- Ницца (Франция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 1:0
Гол: Гуири, 23.
Группа D
- Бенфика (Португалия) – Стандард (Бельгия) – 3:0
Голы: Пицци, 49 (пен), 76, Вальдшмидт, 66.
- Рейнджерс (Шотландия) – Лех (Польша) – 1:0
Гол: Морелос, 68.
Группа E
- Омония (Кипр) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2
Голы: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+2.
- Гранада (Испания) – ПАОК (Греция) – 0:0
Группа F
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – Риека (Хорватия) – 4:1
Голы: Копмейнерс, 6, Гюдмюнссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленович, 72.
- Реал Сосьедад (Испания) – Наполи (Италия) – 0:1
Гол: Политано, 56.
Турнирные таблицы
Группа G
- Заря (Украина) – Брага (Португалия) – 1:2
Голы: Иванисеня, 90+6 – Паулиньо, 4, Гайтан, 11
- АЕК (Греция) – Лестер (Англия) – 1:2
Голы: Танкович, 49 – Варди, 18 (пен.), Чоудхери, 39.
Группа H
- Лилль (Франция) – Селтик (Шотландия) – 2:2
Голы: Челик, 67, Иконе, 75 – Эльюнусси, 28, 33
- Милан (Италия) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0
Голы: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67.
Группа I
- Карабах (Азербайджан) – Вильярреал (Испания) – 1:3
Голы: Квабена, 78 – Пино, 80, Пако, 85, 90+6.
- Сивасспор (Турция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2
Голы: Кайоде, 55 – Битон, 69 (пен), Перец, 74.
Группа J
- Антверпен (Бельгия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
Гол: Рафаэлов, 29.
- ЛАСК (Австрия) – Лудогорец (Болгария) – 4:3
Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (автогол) – Маню, 15, 67, 74.
Группа K
- Фейеноорд (Нидерланды) – Вольфсберг (Австрия) – 1:4
Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).
- ЦСКА М (Россия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:0
Группа L
- Гент (Бельгия) – Хоффенхайм (Германия) – 1:4
Голы: Кляйндинст, 90+3 – Белфодил, 36, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4.
- Црвена Звезда (Сербия) – Слован Либерец (Чехия) – 5:1
Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 – Матоушек, 41.
Турнирные таблицы
Все результаты игрового дня
Источник — Sport.ua
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Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
P. S спеціально для баранів, навіть якби Динамо перемогло то нас би все одно обійшли
Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
P. S спеціально для баранів, навіть якби Динамо перемогло то нас би все одно обійшли
Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
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