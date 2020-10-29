Результаты 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда

29 октября состоялись 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы

  • 29.10.2020 23:59
  • 1535 просмотров
  • 7 комментариев
Результаты 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда
© УЕФА

29 октября состоялись 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.

Шесть групп (от G до L) начали свои матчи в 19:55, а оставшиеся шесть (от A до F) – в 22:00 по киевскому времени. Луганская «Заря» дома проиграла португальскому клубу «Брага» (1:2). Сенсационные поражения потерпели английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Фейеноорд».

Хавбек греческого АЕК Евгений Шахов отыграл 86 минут в матче против «Лестера» (1:2). Его партнер по команде Дмитрий Чигринский не был включен в заявку на матч из-за травмы.

В основе «Гента» вышли на поле Роман Яремчук (провел 69 минут) и Роман Безус (заменен на 56-й минуте). При этом Яремчук не реализовал пенальти в ворота «Хоффенхайма» (1:4). Игорь Пластун весь матч оставался в запасе.

Защитник ЛАСК Евгений Чеберко со скамейки запасных наблюдал, как его австрийская команда обыграла «Лудогорец» (4:3).

У турецкого «Сивасспора» голом в матче против «Маккаби» Т-А (1:2) отметился Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Украинец Сергей Рыбалка не попал в заявку турецкой команды.

Защитник Василий Кравец вышел в основе за «Лех», который проиграл в гостях «Рейнджерсу» (0:1).

Лига Европы 2020/21

2-й тур, 29 октября

Группа A

  • ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1

Голы: Рондон, 62 – Фасснахт, 69.

  • Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0

Группа B

  • Арсенал (Англия) – Дандолк (Ирландия) – 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46.

  • Мольде (Норвегия) – Рапид Вена (Австрия) – 1:0

Гол: Омойжуанфо, 65

Группа C

  • Славия Прага (Чехия) – Байер (Германия) – 1:0

Гол: Олайинка, 80.

  • Ницца (Франция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 1:0

Гол: Гуири, 23.

Группа D

  • Бенфика (Португалия) – Стандард (Бельгия) – 3:0

Голы: Пицци, 49 (пен), 76, Вальдшмидт, 66.

  • Рейнджерс (Шотландия) – Лех (Польша) – 1:0

Гол: Морелос, 68.

Группа E

  • Омония (Кипр) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2

Голы: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+2.

  • Гранада (Испания) – ПАОК (Греция) – 0:0

Группа F

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – Риека (Хорватия) – 4:1

Голы: Копмейнерс, 6, Гюдмюнссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленович, 72.

  • Реал Сосьедад (Испания) – Наполи (Италия) – 0:1

Гол: Политано, 56.

Турнирные таблицы

Группа G

  • Заря (Украина) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 – Паулиньо, 4, Гайтан, 11

  • АЕК (Греция) – Лестер (Англия) – 1:2

Голы: Танкович, 49 – Варди, 18 (пен.), Чоудхери, 39.

Группа H

  • Лилль (Франция) – Селтик (Шотландия) – 2:2

Голы: Челик, 67, Иконе, 75 – Эльюнусси, 28, 33 

  • Милан (Италия) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67.

Группа I

  • Карабах (Азербайджан) – Вильярреал (Испания) – 1:3

Голы: Квабена, 78 – Пино, 80, Пако, 85, 90+6.

  • Сивасспор (Турция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Кайоде, 55 – Битон, 69 (пен), Перец, 74.

Группа J

  • Антверпен (Бельгия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

Гол: Рафаэлов, 29.

  • ЛАСК (Австрия) – Лудогорец (Болгария) – 4:3

Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (автогол) – Маню, 15, 67, 74.

Группа K

  • Фейеноорд (Нидерланды) – Вольфсберг (Австрия) – 1:4

Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).

  • ЦСКА М (Россия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:0

Группа L

  • Гент (Бельгия) – Хоффенхайм (Германия) – 1:4

Голы: Кляйндинст, 90+3 – Белфодил, 36, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4.

  • Црвена Звезда (Сербия) – Слован Либерец (Чехия) – 5:1

Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 – Матоушек, 41.

Турнирные таблицы

Все результаты игрового дня

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 30.10.2020 00:36
    0
    Артур Смайл, 30.10.2020 00:00
    Вот и настал тот момент, когда шотландцы нас обогнали.
    До 2010 они были выше нас.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 30.10.2020 00:35
    0
    Sauron, 29.10.2020 22:16
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Турция, ты серьезно? Если у нас Шахтер и иногда динамо что-то зарабатывают, то у них вообще никто последнее время.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 30.10.2020 00:02
    +1
    Шотландія нас обійшла
    P. S спеціально для баранів, навіть якби Динамо перемогло то нас би все одно обійшли
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 00:00
    0
    Вот и настал тот момент, когда шотландцы нас обогнали.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.10.2020 22:51
    0
    Якщо Рейнджерс переможе Лех то Шотландія обійде нас в табл коеф
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.10.2020 22:35
    0
    Sauron, 29.10.2020 22:16
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Сейчас еще Рапид выиграет и будет вообще шикарно...
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 29.10.2020 22:16
    +4
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 29.10.2020 22:16
    +4
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 30.10.2020 00:02
    +1
    Шотландія нас обійшла
    P. S спеціально для баранів, навіть якби Динамо перемогло то нас би все одно обійшли
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 30.10.2020 00:36
    0
    Артур Смайл, 30.10.2020 00:00
    Вот и настал тот момент, когда шотландцы нас обогнали.
    До 2010 они были выше нас.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 30.10.2020 00:35
    0
    Sauron, 29.10.2020 22:16
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Турция, ты серьезно? Если у нас Шахтер и иногда динамо что-то зарабатывают, то у них вообще никто последнее время.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 00:00
    0
    Вот и настал тот момент, когда шотландцы нас обогнали.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.10.2020 22:51
    0
    Якщо Рейнджерс переможе Лех то Шотландія обійде нас в табл коеф
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.10.2020 22:35
    0
    Sauron, 29.10.2020 22:16
    Кто там собрался чемп Австрии доганять в балице УЕФА?
    Объективно говоря, в Австрии уровень чемпа намного выше чем у нас, так что больше надо думать о том, чтобы нас не обогнали Шотландия и Турция.
    Сейчас еще Рапид выиграет и будет вообще шикарно...
    Ссылка
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