Результаты 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда

29 октября состоялись 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Ниже приведены результаты игрового дня.

Шесть групп (от G до L) начали свои матчи в 19:55, а оставшиеся шесть (от A до F) – в 22:00 по киевскому времени. Луганская «Заря» дома проиграла португальскому клубу «Брага» (1:2). Сенсационные поражения потерпели английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Фейеноорд».

Хавбек греческого АЕК Евгений Шахов отыграл 86 минут в матче против «Лестера» (1:2). Его партнер по команде Дмитрий Чигринский не был включен в заявку на матч из-за травмы.

В основе «Гента» вышли на поле Роман Яремчук (провел 69 минут) и Роман Безус (заменен на 56-й минуте). При этом Яремчук не реализовал пенальти в ворота «Хоффенхайма» (1:4). Игорь Пластун весь матч оставался в запасе.

Защитник ЛАСК Евгений Чеберко со скамейки запасных наблюдал, как его австрийская команда обыграла «Лудогорец» (4:3).

У турецкого «Сивасспора» голом в матче против «Маккаби» Т-А (1:2) отметился Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Украинец Сергей Рыбалка не попал в заявку турецкой команды.

Защитник Василий Кравец вышел в основе за «Лех», который проиграл в гостях «Рейнджерсу» (0:1).

Лига Европы 2020/21

2-й тур, 29 октября

Группа A

ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1

Голы: Рондон, 62 – Фасснахт, 69.

Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0

Группа B

Арсенал (Англия) – Дандолк (Ирландия) – 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Уиллок, 44, Пепе, 46.

Мольде (Норвегия) – Рапид Вена (Австрия) – 1:0

Гол: Омойжуанфо, 65

Группа C

Славия Прага (Чехия) – Байер (Германия) – 1:0

Гол: Олайинка, 80.

Ницца (Франция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 1:0

Гол: Гуири, 23.

Группа D

Бенфика (Португалия) – Стандард (Бельгия) – 3:0

Голы: Пицци, 49 (пен), 76, Вальдшмидт, 66.

Рейнджерс (Шотландия) – Лех (Польша) – 1:0

Гол: Морелос, 68.

Группа E

Омония (Кипр) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2

Голы: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+2.

Гранада (Испания) – ПАОК (Греция) – 0:0

Группа F

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Риека (Хорватия) – 4:1

Голы: Копмейнерс, 6, Гюдмюнссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленович, 72.

Реал Сосьедад (Испания) – Наполи (Италия) – 0:1

Гол: Политано, 56.

Турнирные таблицы

Группа G

Заря (Украина) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 – Паулиньо, 4, Гайтан, 11

АЕК (Греция) – Лестер (Англия) – 1:2

Голы: Танкович, 49 – Варди, 18 (пен.), Чоудхери, 39.

Группа H

Лилль (Франция) – Селтик (Шотландия) – 2:2

Голы: Челик, 67, Иконе, 75 – Эльюнусси, 28, 33

Милан (Италия) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67.

Группа I

Карабах (Азербайджан) – Вильярреал (Испания) – 1:3

Голы: Квабена, 78 – Пино, 80, Пако, 85, 90+6.

Сивасспор (Турция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Кайоде, 55 – Битон, 69 (пен), Перец, 74.

Группа J

Антверпен (Бельгия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

Гол: Рафаэлов, 29.

ЛАСК (Австрия) – Лудогорец (Болгария) – 4:3

Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (автогол) – Маню, 15, 67, 74.

Группа K

Фейеноорд (Нидерланды) – Вольфсберг (Австрия) – 1:4

Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).

ЦСКА М (Россия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:0

Группа L

Гент (Бельгия) – Хоффенхайм (Германия) – 1:4

Голы: Кляйндинст, 90+3 – Белфодил, 36, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4.

Црвена Звезда (Сербия) – Слован Либерец (Чехия) – 5:1

Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 – Матоушек, 41.

Турнирные таблицы

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