Стало известно, кто заменит Цецадзе на посту наставника Львова

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виталий Шумский

  • 29.10.2020 11:39
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Стало известно, кто заменит Цецадзе на посту наставника Львова
© ПФК Львов. Виталий Шумский

После отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе, ПФК «Львов» продолжает находиться в поисках нового наставника.

Исполняющим обязанности главного тренера на ближайший календарный матч чемпионата будет львовский специалист Виталий Шумский, который входил в предыдущий тренерский штаб «горожан».

Первый и пока единственный опыт тренера главной команды у Виталия Шумского был в 2018 году, когда он был наставником тернопольской «Нивы». В прошлом сезоне Шумский занимал должность наставника молодежного состава ПФК «Львов».

Стоит отметить, шо следующий матч в рамках Премьер-лиги «Львов» проведет в воскресенье, 1 ноября, против полтавской «Ворсклы». Начало встречи в 17:00.

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Источник — ФК Львов

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