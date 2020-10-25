ОФИЦИАЛЬНО: Львов принял отставку Цецадзе

В субботу, 24-го октября, Георгий Цецадзе покинул пост главного тренера ПФК «Львов». Руководство клуба приняло отставку.
О своем решении Цецадзе сообщил после поражения в матче седьмого тура УПЛ против СК «Днепр-1» (1:3).
Грузинский специалист возглавил «Львов» в июне текущего года. Под руководством 46-летнего коуча «Львов» провел 12 поединков во всех турнирах. Львовяне в тех матчах получили 3 ничьих и 9 раз терпели поражение.
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Источник — ФК Львов
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