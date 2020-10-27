Бущан и Миколенко заразились коронавирусом, Шахтер готовится к Интеру

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко. Игроки находятся на самоизоляции.

2. Луиш КАШТРУ: «У молодых игроков Шахтера есть амбиции обыграть Интер». Наставник «Шахтера» прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

3. Луческу на матч с Ференцварошем взял 25 игроков Динамо. Команда отправилась в Будапешт на матч Лиги чемпионов.

4. Антонио КОНТЕ: «Знаем Шахтер как сильную команду». Наставник «Интера» поделился ожиданиями от матча с донецким клубом.

5. Лужный может возглавить Львов. Украинский клуб ищет нового тренера.

6. Игорь ЦЫГАНЫК: «Приоритет Милевского - возвращение в Украину». Форвард может оказаться на Кипре или вернуться в Украину.

7. В Милане вспышка коронавируса. «Россо-нери» потеряли на некоторое время нескольких игроков.

8. Луческу рассказал, почему хотел уйти из Динамо. Главный тренер «Динамо» – о конфликте с фанатами.

9. Welcome back! Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3. Об этом сообщил руководитель телеканалов Александр Денисов в Instagram.

10. Суперлига. Большой матч в Киеве, неожиданность в Одессе. Обзор самых интересных событий третьей недели баскетбольной Суперлиги.