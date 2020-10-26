Игорь ЦЫГАНЫК: «Приоритет Милевского - возвращение в Украину»

Форвард может оказаться на Кипре или вернуться в Украину

  • 26.10.2020 18:52
  • 2588 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Приоритет Милевского - возвращение в Украину»
© twitter.com/dynamobrest

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с форвардом Артемом Милевским, который в декабре, скорее всего, покинет «Динамо» Брест и сейчас ищет новую команду.

«Я говорил с Милевским и его агентом. Есть предложения от клуба чемпионата Кипра, но это не «Пафос», а команда выше в таблице. Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищут возможность играть в Украине».

«Сам Милевский ничего не хочет комментировать, но приоритет - Украина, хотя есть предложение в чемпионате Кипра», - сказал Цыганык.

В Украине Артем долгое время играл за киевское «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.10.2020 19:43
    +3
    35 лет, бухал курил (не знаю или продолжает) и играет....вот это здоровье у человека. Леоненко уже и в 30 не играл почти, лысый и пузатый
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 19:36
    +3
    Пусть в Колос идет. Гнать из Колоса кривоногого кормильца, а Миля с молодым Исаенко будут феерить.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 26.10.2020 19:32
    0
    Якщо Гладкий щось показує, то Міля топчик.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.10.2020 19:15
    +1
    Приоритет Цыганика - что-нибудь сморозить сенсационное, необязательно правдивое!!!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 26.10.2020 19:14
    -1
    Миля ж говорил что в Укр. только в ДК играть будет) А вообще что за мода пенсов таскать обратно - кравец (уехал правда уже), кормилец, гладкий, сбитый коно и тд. Осталось еще зозулиньо и милю вернуть и на те вам - чемп 2О12 ...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.10.2020 19:03
    +2
    Как по мне Пафос норм вариант!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.10.2020 19:43
    +3
    35 лет, бухал курил (не знаю или продолжает) и играет....вот это здоровье у человека. Леоненко уже и в 30 не играл почти, лысый и пузатый
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 19:36
    +3
    Пусть в Колос идет. Гнать из Колоса кривоногого кормильца, а Миля с молодым Исаенко будут феерить.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.10.2020 19:03
    +2
    Как по мне Пафос норм вариант!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.10.2020 19:15
    +1
    Приоритет Цыганика - что-нибудь сморозить сенсационное, необязательно правдивое!!!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 26.10.2020 19:32
    0
    Якщо Гладкий щось показує, то Міля топчик.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности