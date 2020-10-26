Игорь ЦЫГАНЫК: «Приоритет Милевского - возвращение в Украину»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с форвардом Артемом Милевским, который в декабре, скорее всего, покинет «Динамо» Брест и сейчас ищет новую команду.

«Я говорил с Милевским и его агентом. Есть предложения от клуба чемпионата Кипра, но это не «Пафос», а команда выше в таблице. Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищут возможность играть в Украине».

«Сам Милевский ничего не хочет комментировать, но приоритет - Украина, хотя есть предложение в чемпионате Кипра», - сказал Цыганык.

В Украине Артем долгое время играл за киевское «Динамо».