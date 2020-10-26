Лужный может возглавить Львов

ФК «Львов», по итогам седьмого тура УПЛ оставшийся без главного тренера, уже в скором времени может объявить имя нового наставника.

До 28 октября клубное руководство собирается определиться, кто возглавит «Львов» после отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе. По имеющейся информации, рассматриваются несколько тренеров, среди которых — кандидатуры белорусского специалиста Олега Дулуба, известного в Украине по работе в «Карпатах» и «Черноморце» и бывшего тренера «Динамо» Олега Лужного.

Также стало известно, что ФК «Львов» в эти дни прекратил сотрудничество с вратарем Сергеем Литовченко и защитником Сергеем Борзенко, который ранее был капитаном команды.