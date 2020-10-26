Лужный может возглавить Львов

Украинский клуб ищет нового тренера

  • 26.10.2020 20:18
  • 2361 просмотр
  • 7 комментариев
Лужный может возглавить Львов
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

ФК «Львов», по итогам седьмого тура УПЛ оставшийся без главного тренера, уже в скором времени может объявить имя нового наставника. 

До 28 октября клубное руководство собирается определиться, кто возглавит «Львов» после отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе. По имеющейся информации, рассматриваются несколько тренеров, среди которых — кандидатуры белорусского специалиста Олега Дулуба, известного в Украине по работе в «Карпатах» и «Черноморце» и бывшего тренера «Динамо» Олега Лужного.

Также стало известно, что ФК «Львов» в эти дни прекратил сотрудничество с вратарем Сергеем Литовченко и защитником Сергеем Борзенко, который ранее был капитаном команды.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 26.10.2020 21:35
    0
    дайте зоофілу потренувати)))
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    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 21:30
    +1
    Віталій Ткачук, 26.10.2020 20:52
    Ну х.з. Якщо зовсім немає пропозицій, то можна і фека очолити, але можна і репутацію свою втратити безповоротно.
    Как тренер он полный ноль. Какая тут репутация?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 26.10.2020 21:29
    0
    Клуб из серии "не вылетит - прикольно. вылетит - ожидаемо". Так что Лужному идеальный плацдарм показать стоит ли он чего-то как тренер, или таки его потолок мотивировать матом в раздевалке. Вот только даже наблюдать за этим не интересно. Жалко сразу к концу нельзя промотать глянуть на результат и забить дальше.
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    Penal
    online
      Penal, 26.10.2020 21:23
    +2
    Всё-таки кроме мата в раздевалке и патриотических лозунгов тренеру нужно кое-что ещё, что связано с пониманием тренерской работы....
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 20:58
    -2
    Вернидуба туда и нормас будет.
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    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 26.10.2020 20:52
    -1
    Ну х.з. Якщо зовсім немає пропозицій, то можна і фека очолити, але можна і репутацію свою втратити безповоротно.
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    zhyr
    online
      zhyr, 26.10.2020 20:37
    -1
    Не спішіть, там скоро Хацкевич буде вільним
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    Penal
    online
      Penal, 26.10.2020 21:23
    +2
    Всё-таки кроме мата в раздевалке и патриотических лозунгов тренеру нужно кое-что ещё, что связано с пониманием тренерской работы....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 21:30
    +1
    Віталій Ткачук, 26.10.2020 20:52
    Ну х.з. Якщо зовсім немає пропозицій, то можна і фека очолити, але можна і репутацію свою втратити безповоротно.
    Как тренер он полный ноль. Какая тут репутация?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 26.10.2020 21:35
    0
    дайте зоофілу потренувати)))
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 26.10.2020 21:29
    0
    Клуб из серии "не вылетит - прикольно. вылетит - ожидаемо". Так что Лужному идеальный плацдарм показать стоит ли он чего-то как тренер, или таки его потолок мотивировать матом в раздевалке. Вот только даже наблюдать за этим не интересно. Жалко сразу к концу нельзя промотать глянуть на результат и забить дальше.
    Ссылка
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