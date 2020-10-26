Луиш КАШТРУ: «У молодых игроков Шахтера есть амбиции обыграть Интер»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против миланского «Интера», который состоится во вторник.

О победе над «Реалом» и ничьей с «Ворсклой»: «Если говорить о «Ворскле» и «Реале», то это были разные матчи. С «Ворсклой» мы нанесли 14 ударов, доминировали и создавали моменты. С «Реалом» ситуация была несколько иная. Самая большая разница, что «Ворскла» села в оборону, а «Реал» играл в более открытый футбол, что давало нам шансы. Николай Матвиенко и Андрей Пятов? Они заявлены на завтрашний матч, все нормально».

О поражении «Интеру» 0:5 в полуфинале Лиги Европы: «То поражение доказало, что все происходит внезапно. Я не говорю, что где-то была несправедливость, но после первого тайма мы проигрывали только 0:1, а по моментам была ничья, у нас было по одному шансу. А когда «Интер» забил второй, то игра от нас ушла. Этот матч напомнил мне игру с «Динамо» Загреб, когда мы отыгрались в конце матча с 1:3. Так что ничего еще не решено заранее. Нам нужно продолжать идти по своему пути. У нас есть цель - выиграть чемпионат, Кубок и провести отличную работу в еврокубках».

О нынешнем молодом составе «Шахтера»: «Действительно, у нас молодая команда. Я никогда не смотрю на возраст, а смотрю на качество футболиста. Несмотря на то, что нам придется сыграть против сильного «Интера», который борется за титул Серии A, мы все будет сосредоточены на качественном футболе. Даже с такими молодыми игроками я уверен, что у них есть амбиции и желание победить. Но нельзя забывать о дисциплине».

О Жуниоре Мораесе, который отсутствовал на командной фотосессии: «Конечно, я рассчитываю на Жуниора Мораеса и в ближайшем матче, и в этом сезоне вообще. Он не был на фото, потому что медицинский департамент из-за коронавируса не рекомендовал ему приходить. Однако, насколько я знаю, будет фотошоп, он появится на общекомандном фото».

О выборе состава после коронавируса: «На завтра мы постараемся выбрать компетентный состав. Самое сложное сейчас - это выбрать состав после коронавируса. Некоторые игроки постоянно выходят на поле и накапливается усталость. А кто-то заболел и сидит дома, даже не тренируется. Это создает определенные проблемы, усложняет нам жизнь».