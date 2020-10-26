В Милане вспышка коронавируса

«Россо-нери» потеряли на некоторое время нескольких игроков

  • 26.10.2020 14:46
  • 1523 просмотра
  • 3 комментария
В Милане вспышка коронавируса
© ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма

Лидер чемпионата Италии – «Милан» сообщил о вспышке коронавируса в клубе. Положительные результаты на COVID-19 сдали голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хеуге. Кроме того, коронавирусом заразились еще 3 человека из персонала клуба, чьи имена «россонери» не стали раскрывать.

Сообщается, что все заболевшие отправлены на карантин. Согласно протоколу, команда повторно сдала тесты на коронавирус. Все они оказались отрицательными.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел лидер атак «Милана» Златан Ибрагимович.

В понедельник, 26 октября, «Милан» примет на своем поле «Рому» в рамках пятого тура Серии А.

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Источник — ФК Милан

(7 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 15:13
    0
    аоот оооит, 26.10.2020 15:09
    для кого кроме уефа такой футбол нужен? ИМ БАБЛА надо накосить а рабы пусть хоть подохнут
    Так а жить продолжать надо. Пандемия это надолго, тупо сидеть дома. Надо тщательней выполнять протокол и играть. Вообще без вариантов.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.10.2020 15:09
    0
    для кого кроме уефа такой футбол нужен? ИМ БАБЛА надо накосить а рабы пусть хоть подохнут
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 15:07
    0
    Ибрагимович заболел 24 сентября. А 10 октября написал, что чувствует себя лучше. Аж через 16 дней. У него точно было не бессимптомно, как и у Гюндогана, который говорил, что очень плохо себя чувствовал и никогда так тяжело не болел. Ибрагимовичу 39, Гюндогану 29.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 15:13
    0
    аоот оооит, 26.10.2020 15:09
    для кого кроме уефа такой футбол нужен? ИМ БАБЛА надо накосить а рабы пусть хоть подохнут
    Так а жить продолжать надо. Пандемия это надолго, тупо сидеть дома. Надо тщательней выполнять протокол и играть. Вообще без вариантов.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.10.2020 15:09
    0
    для кого кроме уефа такой футбол нужен? ИМ БАБЛА надо накосить а рабы пусть хоть подохнут
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 15:07
    0
    Ибрагимович заболел 24 сентября. А 10 октября написал, что чувствует себя лучше. Аж через 16 дней. У него точно было не бессимптомно, как и у Гюндогана, который говорил, что очень плохо себя чувствовал и никогда так тяжело не болел. Ибрагимовичу 39, Гюндогану 29.
    Ссылка
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