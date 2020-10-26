В Милане вспышка коронавируса

Лидер чемпионата Италии – «Милан» сообщил о вспышке коронавируса в клубе. Положительные результаты на COVID-19 сдали голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хеуге. Кроме того, коронавирусом заразились еще 3 человека из персонала клуба, чьи имена «россонери» не стали раскрывать.

Сообщается, что все заболевшие отправлены на карантин. Согласно протоколу, команда повторно сдала тесты на коронавирус. Все они оказались отрицательными.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел лидер атак «Милана» Златан Ибрагимович.

В понедельник, 26 октября, «Милан» примет на своем поле «Рому» в рамках пятого тура Серии А.