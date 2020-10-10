ИБРАГИМОВИЧ: «Чувствую себя лучше, карантин закончен, #fuckcovid19»

39-летний шведский футболист Златан Ибрагимович после двух положительных тестов на COVID-19 выходит из карантина.
Форвард итальянского «Милана» в ближайшее время собирается возобновить тренировки.
Ибра написал в Твиттере: «Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. #fuckcovid19».
Sei guarito!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020
Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.
Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou
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Источник — Twitter
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