Коронавирус проиграл Златану. Ибрагимович уже здоров

Для легендарного шведа карантин закончен

  • 09.10.2020 20:17
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Коронавирус проиграл Златану. Ибрагимович уже здоров
© twitter.com/acmilan

«Милан» официально сообщил о том, что Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса. 39-летний шведский форвард сдал два негативных теста подряд и получил разрешение на выход из карантина.

Таким образом, Ибрагимович сможет сыграть в ближайшем матче «Милана» - дерби против «Интера» в рамках четвертого тура Серии А, которое состоится 17 октября. Напомним, ранее в «Интере» выявили уже 4 случая заражения коронавирусом.

Положительный тест на коронавирус Ибрагимович сдал 24 сентября.

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Источник — ФК Милан

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