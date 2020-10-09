Коронавирус проиграл Златану. Ибрагимович уже здоров

«Милан» официально сообщил о том, что Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса. 39-летний шведский форвард сдал два негативных теста подряд и получил разрешение на выход из карантина.
Таким образом, Ибрагимович сможет сыграть в ближайшем матче «Милана» - дерби против «Интера» в рамках четвертого тура Серии А, которое состоится 17 октября. Напомним, ранее в «Интере» выявили уже 4 случая заражения коронавирусом.
Положительный тест на коронавирус Ибрагимович сдал 24 сентября.
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Источник — ФК Милан
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