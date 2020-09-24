ОФИЦИАЛЬНО: Ибрагимович заразился коронавирусом

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович сдал положительный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.
Тест был сделан перед поединком 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против клуба «Буде-Глимт». Игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты в команде были отрицательными.
В текущем сезоне Златан провел за «Милан» два матча во всех турнирах, где забил три мяча.
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Источник — ФК Милан
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«Вчера у меня был отрицательный результат на Covid, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»
«Вчера у меня был отрицательный результат на Covid, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»
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