ОФИЦИАЛЬНО: Ибрагимович заразился коронавирусом

Шведский форвард «Милана» сдал позитивный тест на COVID-19

  • 24.09.2020 18:09
  • 853 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Ибрагимович заразился коронавирусом
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович сдал положительный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.

Тест был сделан перед поединком 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против клуба «Буде-Глимт». Игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты в команде были отрицательными.

В текущем сезоне Златан провел за «Милан» два матча во всех турнирах, где забил три мяча.

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Источник — ФК Милан

(4 голоса)

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Комментарии
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 24.09.2020 18:20
    0
    Златан Ибрагимович в своем Instagram:
    «Вчера у меня был отрицательный результат на Covid, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 24.09.2020 18:15
    +1
    Всё! Торба коронавирусу!
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 24.09.2020 18:15
    +1
    Всё! Торба коронавирусу!
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 24.09.2020 18:20
    0
    Златан Ибрагимович в своем Instagram:
    «Вчера у меня был отрицательный результат на Covid, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»
    Ссылка
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