ОФИЦИАЛЬНО: Ибрагимович заразился коронавирусом

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович сдал положительный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.

Тест был сделан перед поединком 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против клуба «Буде-Глимт». Игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные тесты в команде были отрицательными.

В текущем сезоне Златан провел за «Милан» два матча во всех турнирах, где забил три мяча.