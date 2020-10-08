Еще плюс два. В Интере уже четыре игрока заразились коронавирусом

Болезнь выявили у Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини

  • 08.10.2020 18:08
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Еще плюс два. В Интере уже четыре игрока заразились коронавирусом
© twitter.com/Inter

В «Интере» выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Болезнь нашли у двух полузащитников – Роберто Гальярдини и Раджи Найнгголана.

Таким образом, суммарное количество зараженных коронавирусом игроков в «Интере» достигло отметки в 4 человека. Ранее позитивные тесты сдали два защитника – Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр.

Теперь все четыре игрока будут вынуждены пройти 2-недельный карантин и не смогут принять участие в миланском дерби, которое состоится в субботу, 17 октября в рамках четвертого тура Серии А.

Напомним, «Интер» является соперником донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов. 27 октября команды встретятся в Киеве во втором туре.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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