Еще плюс два. В Интере уже четыре игрока заразились коронавирусом

В «Интере» выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Болезнь нашли у двух полузащитников – Роберто Гальярдини и Раджи Найнгголана.

Таким образом, суммарное количество зараженных коронавирусом игроков в «Интере» достигло отметки в 4 человека. Ранее позитивные тесты сдали два защитника – Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр.

Теперь все четыре игрока будут вынуждены пройти 2-недельный карантин и не смогут принять участие в миланском дерби, которое состоится в субботу, 17 октября в рамках четвертого тура Серии А.

Напомним, «Интер» является соперником донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов. 27 октября команды встретятся в Киеве во втором туре.