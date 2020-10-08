Еще один основной защитник Интера заразился коронавирусом

Основной центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр сдал положительный тест на коронавирус. Днем ранее болезнь выявили у еще одного основного центрдефа «Интера» - Алессандро Бастони.

Оба игрока теперь будут вынуждены отбыть двухнедельный карантин. Это значит, что Шкриньяр и Бастони не примут участие в миланском дерби, которое состоится в субботу, 17 октября в рамках четвертого тура Серии А.

Напомним, «Интер» является соперником донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов. 27 октября команды встретятся в Киеве во втором туре.