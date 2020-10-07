Основной защитник Интера заразился коронавирусом

Вчера центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.

Что интересно, за день до этого Бастони сдавал еще один тест, и он дал негативный результат. Сейчас 21-летний центрбек находится на самоизоляции. Однако сегодня он сдал еще один тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

В прошлом сезоне на счету Бастони 2 гола и 1 ассист в 33 матчах за «Интер» во всех турнирах. Напомним, команда Антонио Конте является соперником «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов.