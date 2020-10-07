Основной защитник Интера заразился коронавирусом

Вчера центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.
Что интересно, за день до этого Бастони сдавал еще один тест, и он дал негативный результат. Сейчас 21-летний центрбек находится на самоизоляции. Однако сегодня он сдал еще один тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.
В прошлом сезоне на счету Бастони 2 гола и 1 ассист в 33 матчах за «Интер» во всех турнирах. Напомним, команда Антонио Конте является соперником «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Источник — Football-Italia
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