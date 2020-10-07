Основной защитник Интера заразился коронавирусом

У соперника «Шахтера» проблемы с составом

  • 07.10.2020 15:40
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Основной защитник Интера заразился коронавирусом
© twitter.com/Inter

Вчера центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.

Что интересно, за день до этого Бастони сдавал еще один тест, и он дал негативный результат. Сейчас 21-летний центрбек находится на самоизоляции. Однако сегодня он сдал еще один тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

В прошлом сезоне на счету Бастони 2 гола и 1 ассист в 33 матчах за «Интер» во всех турнирах. Напомним, команда Антонио Конте является соперником «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Источник — Football-Italia

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