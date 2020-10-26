Welcome back! Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3

Известный футбольный журналист Виктор Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3.
Об этом сообщил руководитель телеканалов Александр Денисов в соцсети Instagram и написал: «Welcome back».
Напомним, Вацко покинул телеканалы Футбол в июле 2019 года и сосредоточился на развитии собственного YouTube-канала.
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Источник — Instagram
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Кто тебе сказал, что он идёт в Великий футбол?
Там одна программа на канале? Про комментатора Вацко не слышал, не?
ЗЫ: Аналитику хоть какую то можно услышать в ТоТаке, "Про Футбол" в ютубе. в программах "Футбол Хаб" и "Бомбардир".
Как вспомню Евро 2012 и его эмоции!!!
Такого больше никто не выдавал из наших комментаторов.
Как вспомню Евро 2012 и его эмоции!!!
Такого больше никто не выдавал из наших комментаторов.
Кто тебе сказал, что он идёт в Великий футбол?
Там одна программа на канале? Про комментатора Вацко не слышал, не?
ЗЫ: Аналитику хоть какую то можно услышать в ТоТаке, "Про Футбол" в ютубе. в программах "Футбол Хаб" и "Бомбардир".
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