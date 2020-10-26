Welcome back! Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3

Об этом сообщил руководитель телеканалов Александр Денисов в Instagram

  • 26.10.2020 23:59
  • 1063 просмотра
  • 9 комментариев
Welcome back! Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3
© Instagram. Денисов и Вацко

Известный футбольный журналист Виктор Вацко возвращается на телеканалы Футбол 1/2/3.

Об этом сообщил руководитель телеканалов Александр Денисов в соцсети Instagram и написал: «Welcome back».

Напомним, Вацко покинул телеканалы Футбол в июле 2019 года и сосредоточился на развитии собственного YouTube-канала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome back @v.vatsko !💥 #footballuatv

Публикация от Александр Денисов (@denysov_official)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:38
    0
    lizerginnn, 27.10.2020 00:32
    Слабак. Был, есть и останется "мальчиком на побегушках". Пошел в болото, где "неплохо кормят". Удачи. Интересно какая аудитория и этого Великого футбола???? Кто его еще смотрит, при живых "Та то таке" и "Триндець"??? АНАЛитики от бога на Ринат-ТВ!
    Триндец это самая аналитическая программа! ;)
    Кто тебе сказал, что он идёт в Великий футбол?
    Там одна программа на канале? Про комментатора Вацко не слышал, не?
    ЗЫ: Аналитику хоть какую то можно услышать в ТоТаке, "Про Футбол" в ютубе. в программах "Футбол Хаб" и "Бомбардир".
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 00:35
    0
    welcome back commander
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 27.10.2020 00:32
    -2
    Слабак. Был, есть и останется "мальчиком на побегушках". Пошел в болото, где "неплохо кормят". Удачи. Интересно какая аудитория и этого Великого футбола???? Кто его еще смотрит, при живых "Та то таке" и "Триндець"??? АНАЛитики от бога на Ринат-ТВ!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:26
    +1
    Не хватало Виктора, как комментатора!
    Как вспомню Евро 2012 и его эмоции!!!
    Такого больше никто не выдавал из наших комментаторов.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 00:17
    0
    Sentinel, 27.10.2020 00:16
    Год продержался в ютуберах. Забирайте и Цыганыка. Че, нормальный состав будет - Денисов, Цыганык, Леоненко и Вацко (как голос разума)
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 00:16
    +2
    Год продержался в ютуберах. Забирайте и Цыганыка. Че, нормальный состав будет - Денисов, Цыганык, Леоненко и Вацко (как голос разума)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 23:56
    0
    Надеюсь в Великий футбол он тоже вернётся экспертом.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 23:55
    -5
    Ого, неплохо, Футболы и ОЛЛ.ТВ как всегда рулят.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 26.10.2020 23:54
    +1
    Лично мне импонирует Вацко , как комментатор..Хорошая новость
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 00:16
    +2
    Год продержался в ютуберах. Забирайте и Цыганыка. Че, нормальный состав будет - Денисов, Цыганык, Леоненко и Вацко (как голос разума)
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:26
    +1
    Не хватало Виктора, как комментатора!
    Как вспомню Евро 2012 и его эмоции!!!
    Такого больше никто не выдавал из наших комментаторов.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 26.10.2020 23:54
    +1
    Лично мне импонирует Вацко , как комментатор..Хорошая новость
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:38
    0
    lizerginnn, 27.10.2020 00:32
    Слабак. Был, есть и останется "мальчиком на побегушках". Пошел в болото, где "неплохо кормят". Удачи. Интересно какая аудитория и этого Великого футбола???? Кто его еще смотрит, при живых "Та то таке" и "Триндець"??? АНАЛитики от бога на Ринат-ТВ!
    Триндец это самая аналитическая программа! ;)
    Кто тебе сказал, что он идёт в Великий футбол?
    Там одна программа на канале? Про комментатора Вацко не слышал, не?
    ЗЫ: Аналитику хоть какую то можно услышать в ТоТаке, "Про Футбол" в ютубе. в программах "Футбол Хаб" и "Бомбардир".
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 00:35
    0
    welcome back commander
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 00:17
    0
    Sentinel, 27.10.2020 00:16
    Год продержался в ютуберах. Забирайте и Цыганыка. Че, нормальный состав будет - Денисов, Цыганык, Леоненко и Вацко (как голос разума)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 23:56
    0
    Надеюсь в Великий футбол он тоже вернётся экспертом.
    Ссылка
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