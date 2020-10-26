Луческу рассказал, почему хотел уйти из Динамо

Главный тренер «Динамо» – о конфликте с фанатами

  • 26.10.2020 13:59
  • 6437 просмотров
  • 8 комментариев
Луческу рассказал, почему хотел уйти из Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как недовольство фанатов едва не вынудило его покинуть клуб еще до начала полноценного сотрудничества.

«Я подал в отставку, потому что если меня не принимают, то я не хотел бы сидеть на тренерской скамейке. Я приехал работать не из-за денег, а ради себя. Я все еще могу многое сделать в футболе, и я решил вернуться. 

Президент позвал меня, чтобы помочь, но я не знал что болельщики были против: в тот момент я хотел уйти в отставку, но меня убедили, и я вернулся. Мы выиграли Суперкубок, затем прошли квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов с важными победами. Однако мы еще не достигли конкурентоспособного уровня», – сказал Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавил «Динамо» в конце июля. С тех пор киевляне провели под его руководством 12 матчей (9-2-1).

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Источник — TMW

(27 голосов)

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Комментарии
    Tsetsur
      Tsetsur, 26.10.2020 14:50
    +2
    Успехов Луческу в Динамо
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 14:46
    0
    Андрей Овчаренко, 26.10.2020 14:44
    Сопли подотри, раскатали ничейку с Ворсклой так уже хохолок свой петушиный подняли сразу, Гераклы футбольные
    Ставку на 5 грн сделал на матч с Барсой?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.10.2020 14:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 14:04
    "Однак ми ще не досягли конкурентоспроможного рівня», - сказав Луческу."
    Це зрозуміло. Нащо тягнути з правдою. Вже зараз вимагай від Суркіса нових бразильців, тільки так можна буде досягнути конкуреетноспроможного рівня.
    Сопли подотри, раскатали ничейку с Ворсклой так уже хохолок свой петушиный подняли сразу, Гераклы футбольные
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 14:42
    +2
    zakharka, 26.10.2020 14:36
    С суркисями и до среднего уровня не дотянуть - команда приватная , бухгалтерия мутная .....
    И до сраки болельщики : главное что думает собственник , а он часто думает не головой....
    Наглядный пример - Беня!
    С Лобановским при Суркисе с командой было все в порядке.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 26.10.2020 14:36
    -1
    С суркисями и до среднего уровня не дотянуть - команда приватная , бухгалтерия мутная .....
    И до сраки болельщики : главное что думает собственник , а он часто думает не головой....
    Наглядный пример - Беня!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 14:19
    -3
    Вечный нытик.
    Ссылка
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 26.10.2020 14:09
    -2
    Да с поленами дерявяными можно только с собой конкурировать ну в ничейку с венграми сыграть
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 14:04
    -1
    "Однак ми ще не досягли конкурентоспроможного рівня», - сказав Луческу."
    Це зрозуміло. Нащо тягнути з правдою. Вже зараз вимагай від Суркіса нових бразильців, тільки так можна буде досягнути конкуреетноспроможного рівня.
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 26.10.2020 14:50
    +2
    Успехов Луческу в Динамо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 14:42
    +2
    zakharka, 26.10.2020 14:36
    С суркисями и до среднего уровня не дотянуть - команда приватная , бухгалтерия мутная .....
    И до сраки болельщики : главное что думает собственник , а он часто думает не головой....
    Наглядный пример - Беня!
    С Лобановским при Суркисе с командой было все в порядке.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.10.2020 14:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 14:04
    "Однак ми ще не досягли конкурентоспроможного рівня», - сказав Луческу."
    Це зрозуміло. Нащо тягнути з правдою. Вже зараз вимагай від Суркіса нових бразильців, тільки так можна буде досягнути конкуреетноспроможного рівня.
    Сопли подотри, раскатали ничейку с Ворсклой так уже хохолок свой петушиный подняли сразу, Гераклы футбольные
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 14:46
    0
    Андрей Овчаренко, 26.10.2020 14:44
    Сопли подотри, раскатали ничейку с Ворсклой так уже хохолок свой петушиный подняли сразу, Гераклы футбольные
    Ставку на 5 грн сделал на матч с Барсой?
    Ссылка
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