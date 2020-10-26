Луческу рассказал, почему хотел уйти из Динамо

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как недовольство фанатов едва не вынудило его покинуть клуб еще до начала полноценного сотрудничества.

«Я подал в отставку, потому что если меня не принимают, то я не хотел бы сидеть на тренерской скамейке. Я приехал работать не из-за денег, а ради себя. Я все еще могу многое сделать в футболе, и я решил вернуться.

Президент позвал меня, чтобы помочь, но я не знал что болельщики были против: в тот момент я хотел уйти в отставку, но меня убедили, и я вернулся. Мы выиграли Суперкубок, затем прошли квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов с важными победами. Однако мы еще не достигли конкурентоспособного уровня», – сказал Луческу.

Напомним, румынский специалист возглавил «Динамо» в конце июля. С тех пор киевляне провели под его руководством 12 матчей (9-2-1).

Читайте также: Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нацелено на Лигу Европы»