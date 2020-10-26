Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нацелено на Лигу Европы»

Главный тренер «Динамо» – о перспективах команды в Лиге чемпионов

  • 26.10.2020 12:57
  • 3678 просмотров
  • 14 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нацелено на Лигу Европы»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал старт киевского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, домашняя встреча первого тура против «Ювентуса» завершилась для киевлян поражением со счетом 0:2.

«Динамо» преодолело трудный период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов (пропустило 3 сезона - прим.). В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию ЛЧ, но нам еще многое предстоит сделать. 

Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с «Барселоной». Мы нацелены на Лигу Европы», – сказал Луческу в интервью Rai Radio 1.

Напомним, четвертая команде в группе «Динамо» – венгерский «Ференцварош».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(14 голосов)

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Комментарии
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 26.10.2020 13:33
    +2
    все нормально сказал-"лучше синица в руках, чем журавль в небе"
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    zakharka
    online
      zakharka, 26.10.2020 13:26
    -2
    И в лиге Европы вам делать нечего - терпилы.....
    Помечтайте!
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:25
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:24
    Просто Луч - реаліст
    Однак вважаю, що озвучувати цю позицію вслух не варто було
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:24
    +2
    Виктор Челядинов, 26.10.2020 13:23
    Это точно не фейк? А то более дебильного комментария от тренера я ещё не слышал!
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
    Просто Луч - реаліст
    Ссылка
    Виктор Челядинов
    online
      Виктор Челядинов, 26.10.2020 13:23
    +3
    Это точно не фейк? А то более дебильного комментария от тренера я ещё не слышал!
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 13:19
    +1
    Ну, это объективно. То есть, это по сути первый нормальный сезон для ДК с норм тренером и и они начинают с низов. Это норм, так как если они покажут себя в ЛЕ (даже если не возьмут ЛЕ, но покажут хороший результат) тогда можно уже на другой уровень идти. Сейчас идет постройка команды и это норм
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:06
    +1
    Конечно он хитрит.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.10.2020 13:06
    +2
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы", - Это как? Надеетесь, что не выйдут Динамо или Ференварош? Какие ещё варианты есть? Вообще с нынешним Ювентусом можно и нужно играть.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:05
    0
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:02
    Здався Мірча. Це не дуже стисулює, мотиву гравців такий коментар, бо вони зневірюються в своїх силах. Звичайно, якби сказав, що ми націлені на продовження в ЛЧ то це бы нічого не змінило, але у хлопців бы горіли очі, а так...
    ... а так доведеться гравцям вставляти в очі жовті лінзи, щоб здавалося що очі все ще горять
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 26.10.2020 13:04
    +1
    Коню понятно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:03
    -3
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:02
    Здався Мірча. Це не дуже стисулює, мотиву гравців такий коментар, бо вони зневірюються в своїх силах. Звичайно, якби сказав, що ми націлені на продовження в ЛЧ то це бы нічого не змінило, але у хлопців бы горіли очі, а так...
    Ну да у вас глаза то горят то тускнеют
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:02
    +2
    Да адекватно.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:02
    +6
    Здався Мірча. Це не дуже стисулює, мотиву гравців такий коментар, бо вони зневірюються в своїх силах. Звичайно, якби сказав, що ми націлені на продовження в ЛЧ то це бы нічого не змінило, але у хлопців бы горіли очі, а так...
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 26.10.2020 13:00
    0
    Понятное дело что ЛЕ для дынамо это предел. Против Юве и Барсы дынамо ничего не покажет. Не удивлюсь, если еще Ференцварош даст просраться...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:02
    +6
    Здався Мірча. Це не дуже стисулює, мотиву гравців такий коментар, бо вони зневірюються в своїх силах. Звичайно, якби сказав, що ми націлені на продовження в ЛЧ то це бы нічого не змінило, але у хлопців бы горіли очі, а так...
    Ссылка
    Виктор Челядинов
    online
      Виктор Челядинов, 26.10.2020 13:23
    +3
    Это точно не фейк? А то более дебильного комментария от тренера я ещё не слышал!
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
    Ссылка
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 26.10.2020 13:33
    +2
    все нормально сказал-"лучше синица в руках, чем журавль в небе"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:24
    +2
    Виктор Челядинов, 26.10.2020 13:23
    Это точно не фейк? А то более дебильного комментария от тренера я ещё не слышал!
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
    Просто Луч - реаліст
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.10.2020 13:06
    +2
    "Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы", - Это как? Надеетесь, что не выйдут Динамо или Ференварош? Какие ещё варианты есть? Вообще с нынешним Ювентусом можно и нужно играть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:02
    +2
    Да адекватно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:25
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:24
    Просто Луч - реаліст
    Однак вважаю, що озвучувати цю позицію вслух не варто було
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 13:19
    +1
    Ну, это объективно. То есть, это по сути первый нормальный сезон для ДК с норм тренером и и они начинают с низов. Это норм, так как если они покажут себя в ЛЕ (даже если не возьмут ЛЕ, но покажут хороший результат) тогда можно уже на другой уровень идти. Сейчас идет постройка команды и это норм
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:06
    +1
    Конечно он хитрит.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 26.10.2020 13:04
    +1
    Коню понятно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:05
    0
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:02
    Здався Мірча. Це не дуже стисулює, мотиву гравців такий коментар, бо вони зневірюються в своїх силах. Звичайно, якби сказав, що ми націлені на продовження в ЛЧ то це бы нічого не змінило, але у хлопців бы горіли очі, а так...
    ... а так доведеться гравцям вставляти в очі жовті лінзи, щоб здавалося що очі все ще горять
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 26.10.2020 13:00
    0
    Понятное дело что ЛЕ для дынамо это предел. Против Юве и Барсы дынамо ничего не покажет. Не удивлюсь, если еще Ференцварош даст просраться...
    Ссылка
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