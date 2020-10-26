Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нацелено на Лигу Европы»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал старт киевского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов.
Напомним, домашняя встреча первого тура против «Ювентуса» завершилась для киевлян поражением со счетом 0:2.
«Динамо» преодолело трудный период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов (пропустило 3 сезона - прим.). В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию ЛЧ, но нам еще многое предстоит сделать.
Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с «Барселоной». Мы нацелены на Лигу Европы», – сказал Луческу в интервью Rai Radio 1.
Напомним, четвертая команде в группе «Динамо» – венгерский «Ференцварош».
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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"Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
"Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
"Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
"Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы.", тоесть он надеется, что его же Динамо проиграет конкуренцию Юви за выход из группы? WTF???
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