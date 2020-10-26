Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо нацелено на Лигу Европы»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал старт киевского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, домашняя встреча первого тура против «Ювентуса» завершилась для киевлян поражением со счетом 0:2.

«Динамо» преодолело трудный период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов (пропустило 3 сезона - прим.). В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию ЛЧ, но нам еще многое предстоит сделать.

Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что «Ювентус» сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с «Барселоной». Мы нацелены на Лигу Европы», – сказал Луческу в интервью Rai Radio 1.

Напомним, четвертая команде в группе «Динамо» – венгерский «Ференцварош».

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