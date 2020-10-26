Антонио КОНТЕ: «Знаем Шахтер как сильную команду»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте – о предстоящей встрече с «Шахтером» на НСК «Олимпийский».

– Можно ли сказать, что Лукаку находится на одном уровне с ведущими европейскими нападающими, как Кейн и Левандовски? Не значит ли это, что со временем «Интер» может превратиться в зависимую от одного футболиста команду?

– Лукаку – футболист очень высокого уровня. И Лаутаро тоже. Одному 27 лет, другому 23 года. Cчитаю, они могут прибавить в дальнейшем, хотя и сейчас являются важными. Им есть куда расти. Для любого футболиста важно, чтобы команда, где он играет, побеждала в турнирах. Если клуб добивается успеха, это придает вес футболисту и позволяет ему считаться игроком топ-уровня.

– «Интер» встречался с «Шахтером» в августе, на тот момент были другие футболисты и схема, а сейчас ситуация изменилась. Это хорошо или плохо?

– В августе с нашей стороны был практически идеальный матч, который будет непросто повторить. Мы знаем «Шахтер» как очень сильную команду. Они абсолютно неслучайно забили 3 гола мадридскому «Реалу». Мы хорошо подготовились к поединку и, надеюсь, сможем показать все на поле.

– Является ли игра «Интера» близкой к европейским стандартам? Будет ли матч с «Шахтером» решающим в распределении мест в турнирной таблице?

– «Интер» уже занимает достойное место в европейском футболе, по сравнению с прошлым годом мы стали значительно опытнее. Нужно идти в том же направлении, не переставать совершенствоваться и двигаться только вперед. Иногда это получается лучше, иногда не совсем, но самое главное – не останавливаться. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но ориентироваться должны на себя и свои возможности. Худшее из качеств, что бывают на футбольном поле, это пассивность. Всегда недоволен, если игроки пассивны в обороне или атаке. А когда команда действует ярко, активно, показывает на поле наши домашние заготовки, наоборот, всегда очень доволен.

– Антонио, сколько матчей «Шахтера» вы посмотрели при подготовке, кроме поединка с «Реалом»? С кем они были и что нового в игре оппонента вы увидели?

– Смотрели несколько матчей чемпионата Украины, в том числе последний, который соперник провел в эти выходные. Знаем, что «Шахтер» занимает достойное место в европейском футболе. Отмечаем как одну из самых сильных сторон клуба то, что он постоянно находит сильных игроков. На данный момент это уже тенденция, потому что в свое время «Шахтер» нашел Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срну… И сегодня в составе команды также много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем соперника, но в то же время постараемся проявить свои лучшие качества.