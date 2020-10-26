Луческу на матч с Ференцварошем взял 25 игроков Динамо

Команда отправилась в Будапешт на матч Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 16:20
  • 3062 просмотра
  • 12 комментариев
Луческу на матч с Ференцварошем взял 25 игроков Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:30 «Динамо» Киев вылетает в Венгрию, где 28-го октября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

Наставник Мирча Луческу взял на игру 25 футболистов. Георгий Бущан и Виталий Миколенко не полетели с командой из-за позитивных тестов на коронавирус.

Кроме того, не сыграют травмированные Никита Бурда и Владимир Костевич.

Вратари: Бойко, Нещерет;

Защитники:  Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригеш, Русин, Супряга.

В 1-м туре киевляне уступили «Ювентусу» 0:2, а «Ференцварош» проиграл «Барселоне» 1:5.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
    vishu
      vishu, 26.10.2020 17:02
    +1
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:58
    Интересно, что вам Барса порвЭ.
    Іди поплач на гілці рідненької шлюхти
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:58
    -3
    vishu, 26.10.2020 16:57
    Яким а наступному турі Інтер знову жопку порве
    Интересно, что вам Барса порвЭ.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 16:57
    +2
    Яким а наступному турі Інтер знову жопку порве
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 16:57
    +2
    Ото кротята за Динамо переживають, так би за своїх шлюхтарських дєвачек переживали
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:52
    -4
    ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:49
    Не выиграет. Ничья будет. У Динамо сейчас новая тактика - забей один гол и отдай инициативу сопернику. Так они и играют в этом сезоне... Более того, у нас некому забивать, нет форварда. Суприаха - уровень первой лиги Зимбабве...
    Та да, такой сильный соперник. Ах, да, два человека заболело, это же тебе не девять как у Шахты + игра с Реалом.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:49
    -6
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:47
    Во будет прикол, если не выиграют.
    Не выиграет. Ничья будет. У Динамо сейчас новая тактика - забей один гол и отдай инициативу сопернику. Так они и играют в этом сезоне... Более того, у нас некому забивать, нет форварда. Суприаха - уровень первой лиги Зимбабве...
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 26.10.2020 16:48
    +2
    Нужно выиигрывать по любому, нужны очки в копилку и ЛЕ весной!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:47
    -4
    Во будет прикол, если не выиграют.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:46
    -6
    В нападении, конечно же Суприаха, а это значит что Динамо будет играть вдесятером.
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    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 16:31
    +2
    umnuy2, 26.10.2020 16:23
    Надо венгров прибивать
    Надо. Ференцварош в прошлом году в ЛЕ шороху наделал.Поэтому и ничья в борьбе за 3-е место устроит. Но лучше, конечно, 3 очка.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 16:27
    +3
    Бойко, Караваев-Забарный-Попов-Кендзера, де Пена-Сидорчук-Шапаренко-Буяльский-Цыганк
    ов, Супряга.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 16:23
    +1
    Надо венгров прибивать
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 16:27
    +3
    Бойко, Караваев-Забарный-Попов-Кендзера, де Пена-Сидорчук-Шапаренко-Буяльский-Цыганк
    ов, Супряга.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 16:57
    +2
    Яким а наступному турі Інтер знову жопку порве
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 16:57
    +2
    Ото кротята за Динамо переживають, так би за своїх шлюхтарських дєвачек переживали
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 26.10.2020 16:48
    +2
    Нужно выиигрывать по любому, нужны очки в копилку и ЛЕ весной!
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 16:31
    +2
    umnuy2, 26.10.2020 16:23
    Надо венгров прибивать
    Надо. Ференцварош в прошлом году в ЛЕ шороху наделал.Поэтому и ничья в борьбе за 3-е место устроит. Но лучше, конечно, 3 очка.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 17:02
    +1
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:58
    Интересно, что вам Барса порвЭ.
    Іди поплач на гілці рідненької шлюхти
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 16:23
    +1
    Надо венгров прибивать
    Ссылка
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