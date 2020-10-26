Луческу на матч с Ференцварошем взял 25 игроков Динамо

Сегодня в 17:30 «Динамо» Киев вылетает в Венгрию, где 28-го октября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша».
Наставник Мирча Луческу взял на игру 25 футболистов. Георгий Бущан и Виталий Миколенко не полетели с командой из-за позитивных тестов на коронавирус.
Кроме того, не сыграют травмированные Никита Бурда и Владимир Костевич.
Вратари: Бойко, Нещерет;
Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
Нападающие: Клейтон, Родригеш, Русин, Супряга.
В 1-м туре киевляне уступили «Ювентусу» 0:2, а «Ференцварош» проиграл «Барселоне» 1:5.
Источник — ФК Динамо Киев
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ов, Супряга.
ов, Супряга.
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