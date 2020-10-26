Лидерство Динамо в УПЛ, победа Хэмилтона, Марта Костюк снялась с матча

Главные новости за 25 октября на Sport.ua

  • 26.10.2020 06:00
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Лидерство Динамо в УПЛ, победа Хэмилтона, Марта Костюк снялась с матча
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 октября.

1. Заря одержала первую домашнюю победу, разгромив Рух. Команда Скрипника дожала львовян, которые второй тайм провели вдевятером.

2. Топ-10 украинских спортсменов, участвующих в местных выборах. Чемпионы мира, чемпион НБА, призеры Олимпиады и Александр Шовковский.

3. Перестрелка в Ковалевке. Колос и Минай сыграли в результативную ничью. Подопечные Руслана Костышина продлили свою беспроигрышную серию.

4. Шахтер отстает от Динамо на 4 очка. Турнирная таблица после 7 туров. Полтавская «Ворскла» имеет 15 баллов и занимает второе место.

5. Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Ферстаппен на подиуме, Леклер - 4-й. Льюис Хэмилтон имел проблемы на старте, но в итоге уверенно победил.

6. Пятая ничья дебютанта. Ингулец поделил очки с Мариуполем. Результативный старт поединка не получил продолжение в оставшееся до финального свистка время.

7. УХЛ. Донбасс обыграл Кременчук и выиграл Кубок открытия. Донбасс добыл минимальную победу.

8. Марта Костюк не смогла доиграть финал в Мэйконе. Сильные судороги помешали украинской теннисистке завершить поединок.

9. Соперник Зари на высоте. Лестер шокировал Арсенал в Лондоне. Единственный гол забил Джейми Варди на 80-й минуте.

10. После вояжа в Киев. Ювентус с трудом спас ничью в игре с Вероной. 25 октября в чемпионате Италии прошли матчи 5-го тура.

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Источник — Sport.ua

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