5-й тур
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

После вояжа в Киев. Ювентус с трудом спас ничью в игре с Вероной

25 октября в чемпионате Италии прошли матчи 5-го тура

  • 25.10.2020 23:59
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После вояжа в Киев. Ювентус с трудом спас ничью в игре с Вероной
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25 октября в чемпионате Италии прошли матчи 5-го тура.

Уступая в счете, «Ювентус» с трудом спас ничью в игре с «Вероной».

Серия A. 5-й тур

«Кальяри» – «Кротоне» – 4:2

Голы: Ликояннис, 25, Симеоне, 35, Соттиль, 45, Жоау Педру, 84, – Мессиас, 21, Молина, 43.

«Беневенто» – «Наполи» – 1:2

Голы: Р. Инсинье, 30 – Л. Инсинье, 60, Петанья, 67.

«Парма» – «Специя» – 2:2

Голы: Гальоло, 34, Куцка, 90+2 (пенальти) – Шабо, 28, Агудело, 31.

«Фиорентина» – «Удинезе» – 3:2

Голы: Кастровилли, 11, Миленкович, 21, Кастровилли, 51 – Окака Чука, 43, Окака Чука, 86.

«Ювентус» – «Верона» – 1:1

Голы: Кулушевски, 77 – Фавилли, 60.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Фработта, 75), Данилу, Мерих Демирал, Рэмси (Вриони, 90), Рабьо, Артур, Куадрадо, Мората, Дибала, Бернардески (Кулушевски, 61).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини (Маньяни, 55), Эмпереур, Ловато, Лазович, Дзакканьи, Тамез (Илич, 51), Виейра, Калинич (Фавилли, 55. Барак, 62), Колли.

Предупреждения: Виейра, 39. Лазович, 57. Эмпереур, 69. Кулушевски, 90+2. Фараони, 90+2.

Судья: Паскуа (Италия).

Турин. Стадион «Алльянц».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 26.10.2020 00:13
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.10.2020 00:12
    Погані справи у ДК, якщо програють в себе вдома такому Юве 0:2
    "Мёртвые не потеют"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 00:12
    -1
    Погані справи у ДК, якщо програють в себе вдома такому Юве 0:2
    Ссылка
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 26.10.2020 00:09
    -1
    Странно, что куев смотрелся инородным телом на фоне мёртвого Ювентуса.
    Нашёл красивый афоризм про Д (естественно перефразируя его ):
    Играй в футбол на полную катушку, умри при румыне и оставь красивый труп.
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