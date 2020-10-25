После вояжа в Киев. Ювентус с трудом спас ничью в игре с Вероной

25 октября в чемпионате Италии прошли матчи 5-го тура.
Уступая в счете, «Ювентус» с трудом спас ничью в игре с «Вероной».
Серия A. 5-й тур
«Кальяри» – «Кротоне» – 4:2
Голы: Ликояннис, 25, Симеоне, 35, Соттиль, 45, Жоау Педру, 84, – Мессиас, 21, Молина, 43.
«Беневенто» – «Наполи» – 1:2
Голы: Р. Инсинье, 30 – Л. Инсинье, 60, Петанья, 67.
«Парма» – «Специя» – 2:2
Голы: Гальоло, 34, Куцка, 90+2 (пенальти) – Шабо, 28, Агудело, 31.
«Фиорентина» – «Удинезе» – 3:2
Голы: Кастровилли, 11, Миленкович, 21, Кастровилли, 51 – Окака Чука, 43, Окака Чука, 86.
«Ювентус» – «Верона» – 1:1
Голы: Кулушевски, 77 – Фавилли, 60.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Фработта, 75), Данилу, Мерих Демирал, Рэмси (Вриони, 90), Рабьо, Артур, Куадрадо, Мората, Дибала, Бернардески (Кулушевски, 61).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини (Маньяни, 55), Эмпереур, Ловато, Лазович, Дзакканьи, Тамез (Илич, 51), Виейра, Калинич (Фавилли, 55. Барак, 62), Колли.
Предупреждения: Виейра, 39. Лазович, 57. Эмпереур, 69. Кулушевски, 90+2. Фараони, 90+2.
Судья: Паскуа (Италия).
Турин. Стадион «Алльянц».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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Нашёл красивый афоризм про Д (естественно перефразируя его ):
Играй в футбол на полную катушку, умри при румыне и оставь красивый труп.
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