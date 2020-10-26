Ювентус – Верона – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулусевски (Ювентус).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Фавилли (Эллас Верона).
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Источник — Sport.ua
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