Шахтер отстает от Динамо на 4 очка. Турнирная таблица после 7 туров

24 и 25 октября состоялись матчи 7-го тура УПЛ.
Единоличным лидером стало «Динамо» – 17 очков, «Ворскла» имеет 15 баллов. На третьем месте идет «Шахтер» – 13 пунктов.
Ниже приведены все результаты 7-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 7-й тур
24 октября
- Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 1:1
- Динамо Киев – Александрия – 1:0
- Олимпик Донецк – Десна Чернигов – 0:2
- Львов – Днепр-1 – 1:3
25 октября
- Ингулец Петрово – Мариуполь – 1:1
- Колос Ковалевка – Минай – 2:2
- Заря Луганск – Рух Львов – 4:0
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Источник — Sport.ua
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