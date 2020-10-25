Шахтер отстает от Динамо на 4 очка. Турнирная таблица после 7 туров

Полтавская «Ворскла» имеет 15 баллов и занимает второе место

  • 25.10.2020 22:12
  • 1409 просмотров
  • 13 комментариев
Шахтер отстает от Динамо на 4 очка. Турнирная таблица после 7 туров
© ФК Динамо Киев

24 и 25 октября состоялись матчи 7-го тура УПЛ.

Единоличным лидером стало «Динамо» – 17 очков, «Ворскла» имеет 15 баллов. На третьем месте идет «Шахтер» – 13 пунктов.

Ниже приведены все результаты 7-го тура и турнирная таблица.

УПЛ. 7-й тур

24 октября

  • Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 1:1
  • Динамо Киев – Александрия – 1:0
  • Олимпик Донецк – Десна Чернигов – 0:2
  • Львов – Днепр-1 – 1:3

25 октября

  • Ингулец Петрово – Мариуполь – 1:1
  • Колос Ковалевка – Минай – 2:2
  • Заря Луганск – Рух Львов – 4:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 25.10.2020 22:49
    0
    Динамо на первом месте и у шахтёра пропущенных голов больше, чем сыгранных матчей.
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 22:45
    -2
    heImsman, 25.10.2020 22:41
    Дали идиоту картинку, написали текст, и он носится с этим по всем веткам.
    Чёрный так вы уже почти 5 лет мечтаете дотронутся до кубка Победителей Упл с этой картинки!!Вот фотку и трогайте и облизывайте это ваше!!!!!
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    heImsman
    online
      heImsman, 25.10.2020 22:41
    +1
    Где Динамо где?, 25.10.2020 22:31
    Динамо боты,вы наверно забыли за четыри года какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать , конечно можете потрогать через фото ,вы только это и делаете 4 года
    Дали идиоту картинку, написали текст, и он носится с этим по всем веткам.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:35
    0
    Хоча кажуть, що з ущербних сміятися не можна, але для донбасосів ми робимо виняток
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    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:33
    0
    О, донбасос один уже прибіг, давайте інших, бо без вас, клоунів, скучно якось, нема з кого, крім вас, ржати
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 22:31
    -4
    Динамо боты,вы наверно забыли за четыри года какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать , конечно можете потрогать через фото ,вы только это и делаете 4 года
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:30
    0
    wicker, 25.10.2020 22:18
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    А хто ж її ображає? Я писав на іншій вітці, що в цьому чемпіонаті Ворскла поки лише радує, так би і далі було. Не пригадую коли востаннє так гарно команда стартувала в чемпіонаті
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 22:28
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    Почему вы Ворсклу обижаете.
    Выделите команду.
    Максимов построил коллектив.
    Это заслуживает уважения
    Они молодцы, так как еще в прошлом году были в группе вылета и сейчас на 2м месте. Но я добавлю немного объективности. 2 игры против новичков и 1 игра против странной Александрии это уже 9 очков. (Никто не отнимает их заслуги, они молодцы) но это довольно слабо. Они проигрывали Олимпику в стате и странно как-то забили (победителей не судят) они молодцы. Но игра равна. Также с Мариков игра равна и в Днепр1 тоже. Но они большие молодцы против ШД, но и тут стата не в их пользу. Поэтому рано говорить о том какая Ворскла.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    +2
    wicker, 25.10.2020 22:18
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    кому ше
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    +2
    Почему вы Ворсклу обижаете.
    Выделите команду.
    Максимов построил коллектив.
    Это заслуживает уважения
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.10.2020 22:18
    +3
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:17
    +6
    Шахта пропускає більше голу за тур.
    А шо такоє, хлопці вирішили у дворовий футбол пограти?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:16
    +2
    Хороша табличка, таку та до кінця чемпіонату) хоча ні, Зорьку на 3, Десну на 4, Колос на 5-те. А Шлюхті дістанеться почесне 6 місце! Оця табличка буде топ, я за таку!
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:17
    +6
    Шахта пропускає більше голу за тур.
    А шо такоє, хлопці вирішили у дворовий футбол пограти?
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.10.2020 22:18
    +3
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    +2
    wicker, 25.10.2020 22:18
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    кому ше
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    +2
    Почему вы Ворсклу обижаете.
    Выделите команду.
    Максимов построил коллектив.
    Это заслуживает уважения
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:16
    +2
    Хороша табличка, таку та до кінця чемпіонату) хоча ні, Зорьку на 3, Десну на 4, Колос на 5-те. А Шлюхті дістанеться почесне 6 місце! Оця табличка буде топ, я за таку!
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 25.10.2020 22:41
    +1
    Где Динамо где?, 25.10.2020 22:31
    Динамо боты,вы наверно забыли за четыри года какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать , конечно можете потрогать через фото ,вы только это и делаете 4 года
    Дали идиоту картинку, написали текст, и он носится с этим по всем веткам.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.10.2020 22:49
    0
    Динамо на первом месте и у шахтёра пропущенных голов больше, чем сыгранных матчей.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:35
    0
    Хоча кажуть, що з ущербних сміятися не можна, але для донбасосів ми робимо виняток
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:33
    0
    О, донбасос один уже прибіг, давайте інших, бо без вас, клоунів, скучно якось, нема з кого, крім вас, ржати
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:30
    0
    wicker, 25.10.2020 22:18
    Тішить око і верх і особлмво підвалини.....
    А хто ж її ображає? Я писав на іншій вітці, що в цьому чемпіонаті Ворскла поки лише радує, так би і далі було. Не пригадую коли востаннє так гарно команда стартувала в чемпіонаті
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 22:28
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 22:23
    Почему вы Ворсклу обижаете.
    Выделите команду.
    Максимов построил коллектив.
    Это заслуживает уважения
    Они молодцы, так как еще в прошлом году были в группе вылета и сейчас на 2м месте. Но я добавлю немного объективности. 2 игры против новичков и 1 игра против странной Александрии это уже 9 очков. (Никто не отнимает их заслуги, они молодцы) но это довольно слабо. Они проигрывали Олимпику в стате и странно как-то забили (победителей не судят) они молодцы. Но игра равна. Также с Мариков игра равна и в Днепр1 тоже. Но они большие молодцы против ШД, но и тут стата не в их пользу. Поэтому рано говорить о том какая Ворскла.
    Ссылка
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