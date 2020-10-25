6-й тур
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Соперник Зари на высоте. Лестер шокировал Арсенал в Лондоне

Единственный гол забил Джейми Варди на 80-й минуте

  • 25.10.2020 23:12
  • 842 просмотра
  • 3 комментария
Соперник Зари на высоте. Лестер шокировал Арсенал в Лондоне
© Twitter

В воскресенье, 25 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ. Потренировавшись на Заре в Лиге Европы, «Лестер» в гостях нанес поражение «Арсеналу».

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Джейми Варди на 80-й минуте.

«Лестер» имеет 12 очков (4-е место), а у «Арсенала» осталось 9 баллов (10-я позиция).

АПЛ. 6-й тур

«Арсенал»  «Лестер»  0:1

Гол: Джейми Варди, 80.

«Арсенал»: Лено, Давид Луис (Мустафи, 49), Бельерин, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Партей, Сака (Пепе, 65), Ляказетт, Обамеянг.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди, Прат (Варди, 60), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 75), Мэддисон (Олбрайтон, 85).

Предупреждения: Бельерин, 30. Фукс, 32. Тилеманс, 41. Фофана, 52. Ляказетт, 57. Мэддисон, 67. Эванс, 74. Джака, 90+5.

Судья: Поусон (Англия).

Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:1

Голы: Рауль Хименес, 80 – Джейкоб Мерфи, 89.

Турнирная таблица Премьер-лиги

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
80' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 00:11
    0
    Лондонские клубы - 6, 9-10-11-12, 20. Не тот нынче Лондон
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 23:32
    -1
    Неплохо.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.10.2020 23:20
    0
    Сидели в глухой обороне 70 минут. Потом вышел Варди и Ундер и на двоих разиграли
    А Арсенал как всегда)
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 00:11
    0
    Лондонские клубы - 6, 9-10-11-12, 20. Не тот нынче Лондон
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.10.2020 23:20
    0
    Сидели в глухой обороне 70 минут. Потом вышел Варди и Ундер и на двоих разиграли
    А Арсенал как всегда)
    Ссылка
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