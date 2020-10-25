Соперник Зари на высоте. Лестер шокировал Арсенал в Лондоне

В воскресенье, 25 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ. Потренировавшись на Заре в Лиге Европы, «Лестер» в гостях нанес поражение «Арсеналу».
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Джейми Варди на 80-й минуте.
«Лестер» имеет 12 очков (4-е место), а у «Арсенала» осталось 9 баллов (10-я позиция).
АПЛ. 6-й тур
«Арсенал» – «Лестер» – 0:1
Гол: Джейми Варди, 80.
«Арсенал»: Лено, Давид Луис (Мустафи, 49), Бельерин, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Партей, Сака (Пепе, 65), Ляказетт, Обамеянг.
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди, Прат (Варди, 60), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 75), Мэддисон (Олбрайтон, 85).
Предупреждения: Бельерин, 30. Фукс, 32. Тилеманс, 41. Фофана, 52. Ляказетт, 57. Мэддисон, 67. Эванс, 74. Джака, 90+5.
Судья: Поусон (Англия).
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:1
Голы: Рауль Хименес, 80 – Джейкоб Мерфи, 89.
Турнирная таблица Премьер-лиги
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А Арсенал как всегда)
А Арсенал как всегда)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.