Арсенал – Лестер – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» в гостях минимально обыграл лондонский «Арсенал». Единственный гол забил Джейми Варди на 80-й минуте.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.