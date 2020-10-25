6-й тур
Арсенал
0 : 0
Лестер Сити
25.10.2020 21:15   ТВ-трансляция: 

Арсенал - Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Соперник «Зари» в Лиге Европы сыграет матч чемпионата Англии

  • 25.10.2020 11:00
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Арсенал - Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

До матча с «Зарей» в Лиге Европы показалось, что «Лестер» угодил в достаточно серьезный кризис. Команда Брэндона Роджерса в чемпионате неожиданно проиграла «Вест Хэму» 0:3. И это после уверенной победы над «Манчестер Сити» со счетом 5:2.

После неудачи с «Вест Хэмом» последовало поражение от «Астон Виллы», и в обоих матчах «Лестер» не забил ни одного гола. Однако победа над «Зарей» 3:0 наверняка добавила команде уверенности перед поединком АПЛ с «Арсеналом».

Лондонская команда начала сезон относительно неплохо, набрав 9 очков после пяти туров. Перед игрой с «Лестером» команда Микеля Артеты в Лиге Европы обыграла «Рапид» 2:1.

Что касается травмированных, то «Арсенал» будет вынужден играть без Виллиана и Дани Себальоса, а вот «Лисы» ждут возвращения ведущего бомбардира Джейми Варди.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

25 октября, воскресенье

«Арсенал» - «Лестер»
Лондон. Начало в 22:15
Прямая трансляция на «Setanta Sports Україна»
Прогноз Sport.ua — 2:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности