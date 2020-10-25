До матча с «Зарей» в Лиге Европы показалось, что «Лестер» угодил в достаточно серьезный кризис. Команда Брэндона Роджерса в чемпионате неожиданно проиграла «Вест Хэму» 0:3. И это после уверенной победы над «Манчестер Сити» со счетом 5:2.

После неудачи с «Вест Хэмом» последовало поражение от «Астон Виллы», и в обоих матчах «Лестер» не забил ни одного гола. Однако победа над «Зарей» 3:0 наверняка добавила команде уверенности перед поединком АПЛ с «Арсеналом».

Лондонская команда начала сезон относительно неплохо, набрав 9 очков после пяти туров. Перед игрой с «Лестером» команда Микеля Артеты в Лиге Европы обыграла «Рапид» 2:1.

Что касается травмированных, то «Арсенал» будет вынужден играть без Виллиана и Дани Себальоса, а вот «Лисы» ждут возвращения ведущего бомбардира Джейми Варди.

25 октября, воскресенье