7-й тур
Колос К
2 : 2
Минай
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Перестрелка в Ковалевке. Колос и Минай сыграли в результативную ничью

Подопечные Руслана Костышина продлили свою беспроигрышную серию

  • 25.10.2020 18:53
  • 1658 просмотров
  • 20 комментариев
Перестрелка в Ковалевке. Колос и Минай сыграли в результативную ничью
© ФК Колос

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 2:2

Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)

Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40), Олег Ильин (78), Евгений Селезнев (78), Никита Кравченко (82) – Мислав Матич (28), Даниил Кныш (74), Антон Шиндер (77), Шемми Маембе (84), Анатолий Нуриев (86)

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 79), Евгений Смирный (Евгений Исаенко, 59), Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 58)

«Минай»: Антон Каниболоцкий, Мислав Матич (Максим Лопырёнок, 64), Тарас Сакив, Василий Пиняшко (Александр Маткобожик, 81), Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш (Денис Кожанов, 76), Кирилл Меличенко, Aлександр Снижко (Олег Голодюк, 64), Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 81)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 25.10.2020 19:46
    0
    Где Динамо где?, 25.10.2020 19:30
    Динамо боты,вы наверно забыли за пять лет какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать
    Напомню отсталым, Динамо 2015-2016 чемпион,4 года вы чемпионы,кричите -23, За сколько туров? Напомните,кротяры. У Динамо 15 и 19 отрыв от 2 места 30 туров и 86 очков из 90 возможных без пораженмй,не нойти вы жалкие
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.10.2020 19:45
    0
    grifon, 25.10.2020 19:42
    розумнику, чого ви Руху не зарядили?
    Кубок победителя Упл облизал ?ты такой смешной и тупой,не факт что умный,ну тупой точно
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.10.2020 19:42
    0
    розумнику, чого ви Руху не зарядили?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.10.2020 19:41
    -1
    vishu, 25.10.2020 19:38
    Шлюхта зарядила Колос щоб він врятував їм очка
    Да да реалу тоже зарядили,)))Что же вы не зарядили Колосу с села года он вас 2-0 в историю послал,и чуть второго места не лишил
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 19:38
    0
    Шлюхта зарядила Колос щоб він врятував їм очка
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.10.2020 19:31
    0
    Еще один договорняк скатали выходцы с первой лиги, отдают долги друг другу за прошлый сезон...
    Ссылка
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 25.10.2020 19:30
    -1
    grifon, 25.10.2020 19:23
    нагадай як вчора шахта з Ворсклою зіграла?
    Динамо боты,вы наверно забыли за пять лет какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.10.2020 19:25
    +2
    Maks7777, 25.10.2020 19:18
    Странный колос с села динамо 2-0 обыгрывает а минай не мог,наверно парни с села специ по динамо ,уже ножки трусяться у динамо скоро матч с колосом
    Кроты селу лишь с 3 пеналя которое эксперты фифа не подтвердили,забивать колосу начали. Вы дергаете историю Динамо Колоса а сами на сегодняшний день выиграть можете только у аутсайдера и земляков. Не смешите. И на сегодня худшие в защите в воротах в 5ке УПЛ.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.10.2020 19:23
    +1
    нагадай як вчора шахта з Ворсклою зіграла?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.10.2020 19:18
    -2
    Странный колос с села динамо 2-0 обыгрывает а минай не мог,наверно парни с села специ по динамо ,уже ножки трусяться у динамо скоро матч с колосом
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.10.2020 19:14
    -3
    Кроты не переживайте так сильно. Арендоуполь в следующем туре раздвинет перед вами ноги.
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 25.10.2020 19:10
    -1
    Прикольно выходит. Минай забивает мяч - через несколько минут ответный гол от Колоса. И так два раза за весь матч
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 19:10
    +1
    Спорт уа, подсказываю новость, Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом сегодня. Его жена родила еще одного мальчика, назвали - Максим.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.10.2020 19:09
    -1
    Навіть не здивований що Колос не виграв)))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 25.10.2020 19:08
    0
    UZminaj, 25.10.2020 19:03
    Відкочив Колос. Молодці Минай файно грали
    Що, правда? Я матч не дивився, але хотів запитати хто був кращий по грі.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 19:05
    -3
    bolelschik, 25.10.2020 19:02
    Шахтер отблагодорит Минай за то, что не оказался на почетном 4 месте?
    Может хватит, уже даже не смешно.
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 25.10.2020 19:05
    0
    Селезньов просто труп.. Мінус гравець в команді
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 25.10.2020 19:03
    0
    Відкочив Колос. Молодці Минай файно грали
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 25.10.2020 19:02
    +1
    Шахтер отблагодорит Минай за то, что не оказался на почетном 4 месте?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 18:58
    -3
    Бляяя. Минай должен был выигрывать. Такие моменты 100% как были у Миная надо реализовывать.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.10.2020 19:25
    +2
    Maks7777, 25.10.2020 19:18
    Странный колос с села динамо 2-0 обыгрывает а минай не мог,наверно парни с села специ по динамо ,уже ножки трусяться у динамо скоро матч с колосом
    Кроты селу лишь с 3 пеналя которое эксперты фифа не подтвердили,забивать колосу начали. Вы дергаете историю Динамо Колоса а сами на сегодняшний день выиграть можете только у аутсайдера и земляков. Не смешите. И на сегодня худшие в защите в воротах в 5ке УПЛ.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.10.2020 19:23
    +1
    нагадай як вчора шахта з Ворсклою зіграла?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 19:10
    +1
    Спорт уа, подсказываю новость, Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом сегодня. Его жена родила еще одного мальчика, назвали - Максим.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 25.10.2020 19:02
    +1
    Шахтер отблагодорит Минай за то, что не оказался на почетном 4 месте?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.10.2020 19:46
    0
    Где Динамо где?, 25.10.2020 19:30
    Динамо боты,вы наверно забыли за пять лет какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать и облизать
    Напомню отсталым, Динамо 2015-2016 чемпион,4 года вы чемпионы,кричите -23, За сколько туров? Напомните,кротяры. У Динамо 15 и 19 отрыв от 2 места 30 туров и 86 очков из 90 возможных без пораженмй,не нойти вы жалкие
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.10.2020 19:45
    0
    grifon, 25.10.2020 19:42
    розумнику, чого ви Руху не зарядили?
    Кубок победителя Упл облизал ?ты такой смешной и тупой,не факт что умный,ну тупой точно
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.10.2020 19:42
    0
    розумнику, чого ви Руху не зарядили?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 19:38
    0
    Шлюхта зарядила Колос щоб він врятував їм очка
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.10.2020 19:31
    0
    Еще один договорняк скатали выходцы с первой лиги, отдают долги друг другу за прошлый сезон...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 25.10.2020 19:08
    0
    UZminaj, 25.10.2020 19:03
    Відкочив Колос. Молодці Минай файно грали
    Що, правда? Я матч не дивився, але хотів запитати хто був кращий по грі.
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 25.10.2020 19:05
    0
    Селезньов просто труп.. Мінус гравець в команді
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 25.10.2020 19:03
    0
    Відкочив Колос. Молодці Минай файно грали
    Ссылка
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