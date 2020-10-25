Перестрелка в Ковалевке. Колос и Минай сыграли в результативную ничью

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Колос» – «Минай» – 2:2
Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)
Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40), Олег Ильин (78), Евгений Селезнев (78), Никита Кравченко (82) – Мислав Матич (28), Даниил Кныш (74), Антон Шиндер (77), Шемми Маембе (84), Анатолий Нуриев (86)
«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 79), Евгений Смирный (Евгений Исаенко, 59), Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 58)
«Минай»: Антон Каниболоцкий, Мислав Матич (Максим Лопырёнок, 64), Тарас Сакив, Василий Пиняшко (Александр Маткобожик, 81), Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш (Денис Кожанов, 76), Кирилл Меличенко, Aлександр Снижко (Олег Голодюк, 64), Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 81)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион «Колос» (Ковалевка)
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.