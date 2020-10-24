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25.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Подопечные Руслана Костышина вполне могут закрепиться в числе лидеров Премьер-Лиги

  • 24.10.2020 17:55
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Колос - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

В этом поединке лицом к лицу сойдутся соперники, которые на данный момент решают разные турнирные задачи. «Колос» стремится к тому, чтобы упрочить свое положение среди лидеров чемпионата и создать для себя задел перед командами, располагающиеся ниже в таблице. А «Минаю», наоборот, сейчас очень важно выбираться из числа аутсайдеров, чтобы впоследствии не застрять в подвале украинской Премьер-Лиги. 

Интересно, что в новом сезоне футболисты из Ковалёвки из шести матчей проиграли только в первом туре донецкому «Шахтеру» 1:3. После этого подопечные Руслана Костышина, несмотря на плотный график игр, включая матчи Лиги Европы, имеют в своем активе три победы и две ничьи. Так что вряд ли они намерены прерывать такую приятную для себя беспроигрышную серию. 

В последнее время в распоряжении тренерского штаба «Колоса» есть хороший выбор исполнителей и возможность ротации состава, к чему наставники уже прибегали несколько раз как раз в тот период, когда приходилось часто играть через два дня на третий. Теперь же ритмичный календарь игр стал более привычным и поэтому можно отрабатывать различные схемы ведения матча в зависимости от соперника. 

«Минаю» в этом плане сложнее, так как команда из Закарпатья не располагает такой обоймой исполнителей, как «Колос». Конечно, здесь есть хорошо известные украинским любителям футбола Олег Голодюк, Денис Кожанов и Антон Шиндер, однако большинство других их партнеров явно уступают им как в опыте, так и в мастерстве. Вот и приходиться Василию Кобину искать другие резервы, включая тактические задумки и самоотверженность своих игроков, чтобы не только достойно противостоять такому сопернику, как «Колос», а и постараться набирать очки. 

Кстати, эти команды еще ни разу не встречались друг с другом ни в чемпионате страны, ни в розыгрыше национального Кубка. Так что эта игра для команд станет по-настоящему исторической. 

Судить матч «Колос» - «Минай» будет арбитр из Львова Александр Шандор. В этом сезоне он уже по одному разу встречался с будущими соперниками. Так, «Минай» при его судействе проиграл «Олимпику» 0:3, а «Колос» выиграл кубковый матч у «Прикарпатья» 1:0. 

Ориентировочные составы: 

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Смирный, Богданов, Ильин, Костышин, Селезнев

«Минай»: Попович, Сакив, Лопыренок, Матич, Меличенко, Снижко, Кныш, Голодюк, Нуриев, Кожанов, Шиндер

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25 октября, воскресенье

«Колос» — «Минай»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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