В воскресенье, 25-го октября, состоялся поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалевский «Колос» принимал «Минай». Матч прошел в Ковалёвке на стадионе «Колос» и завершился ничьей.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Колос» – «Минай» – 2:2
Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Данфа (Колос К).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милко (Колос К).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — Футбол 1/2/3
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