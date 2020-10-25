7-й тур
Колос К
2 : 2
Минай
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 19:27
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Колос – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Колос

В воскресенье, 25-го октября, состоялся поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалевский «Колос» принимал «Минай». Матч прошел в Ковалёвке на стадионе «Колос» и завершился ничьей.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 2:2

Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Данфа (Колос К).
62' ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
19' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милко (Колос К).
17' ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — Футбол 1/2/3

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