7-й тур
Колос К
2 : 2
Минай
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан КОСТЫШИН: «Это худшая игра Колоса в сезоне по содержанию»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал ничью против «Миная»

  • 26.10.2020 00:32
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Руслан КОСТЫШИН: «Это худшая игра Колоса в сезоне по содержанию»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью в матче с «Минаем» (2:2):

«Результат закономерный. «Колос» не наиграл на победу, если быть откровенным. Это худшая игра команды в сезоне по содержанию.

Хотя ранее мы и проигрывали, но была видна структура, рисунок игры был. А сегодня какой-то сумбур, но, может, это и заслуга соперника».

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Данфа (Колос К).
62' ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
19' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милко (Колос К).
17' ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — ФК Колос Ковалевка

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