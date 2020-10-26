Руслан КОСТЫШИН: «Это худшая игра Колоса в сезоне по содержанию»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью в матче с «Минаем» (2:2):

«Результат закономерный. «Колос» не наиграл на победу, если быть откровенным. Это худшая игра команды в сезоне по содержанию.

Хотя ранее мы и проигрывали, но была видна структура, рисунок игры был. А сегодня какой-то сумбур, но, может, это и заслуга соперника».