7-й тур
Колос К
2 : 2
Минай
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос – Минай – 2:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 17:00
  • 9821 просмотр
  • 22 комментария
Колос – Минай – 2:2. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 2:2

Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)

Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40), Олег Ильин (78), Евгений Селезнев (78), Никита Кравченко (82) – Мислав Матич (28), Даниил Кныш (74), Антон Шиндер (77), Шемми Маембе (84), Анатолий Нуриев (86)

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 79), Евгений Смирный (Евгений Исаенко, 59), Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 58)

Запас: Евгений Кучеренко, Алексей Зозуля, Евгений Морозко, Станислав Мораренко

«Минай»: Антон Каниболоцкий, Мислав Матич (Максим Лопырёнок, 64), Тарас Сакив, Василий Пиняшко (Александр Маткобожик, 81), Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш (Денис Кожанов, 76), Кирилл Меличенко, Aлександр Снижко (Олег Голодюк, 64), Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 81)

Запас: Андрей Попович, Руис Эдгар Капаррос, Aлександр Глагола, Дмитрий Павлиш

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Сакив сделал разрезную передачу в штрафную Колоса на ход Нуриеву, и защитник выбил мяч.

92 мин. После навеса с углового Гавриш головой пробил намного выше ворот.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. Кожанов из-за пределов штрафной пробил несильно, и Кучерук поймал мяч.

86 мин. Нуриев картинно упал в штрафной Колоса.

84 мин. Маембе грубо сыграл на половине поля Колоса.

82 мин. Кравченко грубо сыграл против Ахмедзаде.

81 мин. Две замены у Миная. Вместо Шиндера вышел Ахмедзаде, а вместо Пиняшко вышел Маткобожик.

79 мин. Замена у Колоса. Вместо Богданова на поле вышел Задоя.

78 мин. Селезневу за разговоры.

78 мин. Ильин слишком эмоционально отреагировал на фол Шиндера.

77 мин. Шиндер грубо сыграл против Ильина.

76 мин. Замена у Миная. Вместо Кныша на поле вышел Кожанов.

74 мин. Кныш сорвал атаку Колоса.

73 мин. Оффсайд у Селезнева.

71 мин. Игра идет в центре поля.

68 мин. Арбитр показал желтую карточку Руслану Костышину за чрезмерную эмоциональность.

64 мин. Двойная замена у Миная. Вместо Матича на поле вышел Лопырёнок, вместо Снижко вышел Голодюк.

63 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Селезнев сделал заброс в левый угол штрафной Миная, а Исаенко пяткой скинул мяч на Данфа, который пробил точно в дальний угол!

62 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Сакив со штрафного с левого фланга вырезал мяч на линию вратарской, и Шиндер головой нанес точный удар!

61 мин. Нуриев на левом фланге эффектно обыграл двух оппонентов и с острого угла не попал в ближний угол.

59 мин. Двойная замена у Колоса. Вместо Смирного на поле вышел Исаенко, вместо Лысенко на поле вышел Селезнев.

58 мин. Меличенко навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Колоса выбил мяч.

57 мин. Неудачная атака Колоса.

54 мин. Мяч отскочил к Милько на линии штрафной Миная, но удар у игрока Колоса не получился.

51 мин. Проникающую передачу Пиняшко в штрафную Миная перехватили защитники.

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. Две замены у Колоса. Вместо Костышина на поле вышел Данфа, а вместо Максименко вышел Ильин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. А теперь защитники Колоса заблокировали удар Меличенко из пределов штрафной.

43 мин. Милько накрыл удар Снижко из-за пределов штрафной.

40 мин. Милько грубо сыграл против Кныша в центре поля.

38 мин. Оффсайд у Богданова.

36 мин. Неудачная атака Колоса.

33 мин. Кравченко пробил с полулёта с линии штрафной - намного выше перекладины.

31 мин. Лысенко эмоционально пообщался с арбитром.

30 мин. Игра идет в центре поля.

28 мин. Матич грубо сыграл в центре поля.

24 мин. МОМЕНТИЩЕ! После грубой ошибки Гавриша Шиндер не пробил вышедшего Кучерука, и мяч отскочил к Нуриеву, который из центра штрафной не попал в незащищенные ворота!

22 мин. Смирный от правого угла штрафной пробил в ближний угол, и Каниболоцкий в падении поймал мяч!

19 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Богданов со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Милько переправил мяч в ворота!

17 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Нуриев с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а голкипер упал в угол!

16 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Костышину в штрафной!

14 мин. В центре поля идет игра.

11 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

8 мин. Емец слишком сильно отдал передачу по левому флангу на ход Костышину.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Минайцы активно начали встречу.

1 мин. Кныш из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Кучеруку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалёвский «Колос» будет принимать «Минай». Матч пройдет в Ковалёвке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

После поражения в первом туре от донецкого «Шахтера» ковалёвский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице. У «Миная» произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над «Александрией», после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 18:53
    -1
    Колос весь матч тільки те й робив, щоб не забити лишній гол
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 18:52
    -3
    Pavel Gabor, 25.10.2020 18:50
    Зачем минусы ставить , за то что пытался угадать результат м матча?
    (И в итоге не угадал)
    За те, що не вгадав
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 25.10.2020 18:50
    +1
    Pavel Gabor, 25.10.2020 17:07
    3:1 Колос!
    Зачем минусы ставить , за то что пытался угадать результат м матча?
    (И в итоге не угадал)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.10.2020 18:50
    -2
    Админам наверно Женькуфани сделали хоть на хлебушек заработает, как колос с села 2-0Динамо вспоминают ,сразу чистят ,ну история есть История
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 18:43
    -1
    vishu, 25.10.2020 18:33
    Нічошний футбол такий. Минай поки рятує Шлюхту від 4 місця
    Це не Минай рятує, а Колос не бажає вигравати ;) . Це видно по грі. Минай забив, Колос зразу відігрався, а далі тиша ...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 18:34
    -6
    vishu, 25.10.2020 18:33
    Нічошний футбол такий. Минай поки рятує Шлюхту від 4 місця
    Как жаль, что в конце сезона автобусники из Кипра будут 4, в лучшем случае.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 18:33
    +2
    Нічошний футбол такий. Минай поки рятує Шлюхту від 4 місця
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 18:32
    -5
    kum_Poltava_, 25.10.2020 18:30
    Та його купила шахта, щоб не виграли
    Та Шахта и Реал купила.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 18:30
    -1
    FACE_CONTROL, 25.10.2020 17:58
    Колос, удачи.
    Та його купила шахта, щоб не виграли
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 18:27
    -3
    FACE_CONTROL, 25.10.2020 18:01
    Ты что-то имеешь против MIN?
    Хіба українська И передається англійською, як І?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.10.2020 18:20
    -3
    Селезнев порешает!
    Ссылка
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 25.10.2020 18:02
    -6
    Динамо боты,вы наверно забыли какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 18:01
    -4
    kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ты что-то имеешь против MIN?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 17:58
    -2
    Колос, удачи.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:55
    +1
    Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Пять минут осталось, гоу за пайком с лопаты от гум. фонда от рината, ордловец, реально без ужина останешься
    Ссылка
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    -4
    Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    +3
    Наконец-то админы начали работать и удалять синие бредни ребят с ордло
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    +2
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 17:29
    -5
    Бляяя. Минай, такі моменти треба реалізовувати!!!!!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    +1
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    +3
    Наконец-то админы начали работать и удалять синие бредни ребят с ордло
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 18:33
    +2
    Нічошний футбол такий. Минай поки рятує Шлюхту від 4 місця
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    +2
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 25.10.2020 18:50
    +1
    Pavel Gabor, 25.10.2020 17:07
    3:1 Колос!
    Зачем минусы ставить , за то что пытался угадать результат м матча?
    (И в итоге не угадал)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:55
    +1
    Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Пять минут осталось, гоу за пайком с лопаты от гум. фонда от рината, ордловец, реально без ужина останешься
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    +1
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ссылка
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