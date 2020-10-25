Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 2:2

Вадим Милько (19), Мамаду Данфа (63) – Анатолий Нуриев (17, пенальти), Антон Шиндер (62)

Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40), Олег Ильин (78), Евгений Селезнев (78), Никита Кравченко (82) – Мислав Матич (28), Даниил Кныш (74), Антон Шиндер (77), Шемми Маембе (84), Анатолий Нуриев (86)

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 79), Евгений Смирный (Евгений Исаенко, 59), Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 58)

Запас: Евгений Кучеренко, Алексей Зозуля, Евгений Морозко, Станислав Мораренко

«Минай»: Антон Каниболоцкий, Мислав Матич (Максим Лопырёнок, 64), Тарас Сакив, Василий Пиняшко (Александр Маткобожик, 81), Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш (Денис Кожанов, 76), Кирилл Меличенко, Aлександр Снижко (Олег Голодюк, 64), Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 81)

Запас: Андрей Попович, Руис Эдгар Капаррос, Aлександр Глагола, Дмитрий Павлиш

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Сакив сделал разрезную передачу в штрафную Колоса на ход Нуриеву, и защитник выбил мяч.

92 мин. После навеса с углового Гавриш головой пробил намного выше ворот.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. Кожанов из-за пределов штрафной пробил несильно, и Кучерук поймал мяч.

86 мин. Нуриев картинно упал в штрафной Колоса.

84 мин. Маембе грубо сыграл на половине поля Колоса.

82 мин. Кравченко грубо сыграл против Ахмедзаде.

81 мин. Две замены у Миная. Вместо Шиндера вышел Ахмедзаде, а вместо Пиняшко вышел Маткобожик.

79 мин. Замена у Колоса. Вместо Богданова на поле вышел Задоя.

78 мин. Селезневу за разговоры.

78 мин. Ильин слишком эмоционально отреагировал на фол Шиндера.

77 мин. Шиндер грубо сыграл против Ильина.

76 мин. Замена у Миная. Вместо Кныша на поле вышел Кожанов.

74 мин. Кныш сорвал атаку Колоса.

73 мин. Оффсайд у Селезнева.

71 мин. Игра идет в центре поля.

68 мин. Арбитр показал желтую карточку Руслану Костышину за чрезмерную эмоциональность.

64 мин. Двойная замена у Миная. Вместо Матича на поле вышел Лопырёнок, вместо Снижко вышел Голодюк.

63 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Селезнев сделал заброс в левый угол штрафной Миная, а Исаенко пяткой скинул мяч на Данфа, который пробил точно в дальний угол!

62 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Сакив со штрафного с левого фланга вырезал мяч на линию вратарской, и Шиндер головой нанес точный удар!

61 мин. Нуриев на левом фланге эффектно обыграл двух оппонентов и с острого угла не попал в ближний угол.

59 мин. Двойная замена у Колоса. Вместо Смирного на поле вышел Исаенко, вместо Лысенко на поле вышел Селезнев.

58 мин. Меличенко навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Колоса выбил мяч.

57 мин. Неудачная атака Колоса.

54 мин. Мяч отскочил к Милько на линии штрафной Миная, но удар у игрока Колоса не получился.

51 мин. Проникающую передачу Пиняшко в штрафную Миная перехватили защитники.

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. Две замены у Колоса. Вместо Костышина на поле вышел Данфа, а вместо Максименко вышел Ильин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. А теперь защитники Колоса заблокировали удар Меличенко из пределов штрафной.

43 мин. Милько накрыл удар Снижко из-за пределов штрафной.

40 мин. Милько грубо сыграл против Кныша в центре поля.

38 мин. Оффсайд у Богданова.

36 мин. Неудачная атака Колоса.

33 мин. Кравченко пробил с полулёта с линии штрафной - намного выше перекладины.

31 мин. Лысенко эмоционально пообщался с арбитром.

30 мин. Игра идет в центре поля.

28 мин. Матич грубо сыграл в центре поля.

24 мин. МОМЕНТИЩЕ! После грубой ошибки Гавриша Шиндер не пробил вышедшего Кучерука, и мяч отскочил к Нуриеву, который из центра штрафной не попал в незащищенные ворота!

22 мин. Смирный от правого угла штрафной пробил в ближний угол, и Каниболоцкий в падении поймал мяч!

19 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Богданов со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Милько переправил мяч в ворота!

17 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Нуриев с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а голкипер упал в угол!

16 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Костышину в штрафной!

14 мин. В центре поля идет игра.

11 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

8 мин. Емец слишком сильно отдал передачу по левому флангу на ход Костышину.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Минайцы активно начали встречу.

1 мин. Кныш из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Кучеруку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалёвский «Колос» будет принимать «Минай». Матч пройдет в Ковалёвке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

После поражения в первом туре от донецкого «Шахтера» ковалёвский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице. У «Миная» произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над «Александрией», после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».