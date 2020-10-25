Пятая ничья дебютанта. Ингулец поделил очки с Мариуполем

Выходя на этот матч, команды решали разные задачи. Футболисты «Ингульца» наверняка мечтали о своей первой победе в украинской Премьер-Лиге, а «Мариуполю» было важно набрать очки, чтобы, как минимум, остаться в верхней части турнирной таблицы, а, как максимум, постараться опередить «Десну» и догнать «Шахтер».

Хозяева поля очень активно начали встречу и в первым минуты создали несколько опасных моментов у ворот приазовской команды. Так, уже на 3-й минуте Денис Янаков нанес сильный удар, но мяч пролетел рядом со штангой. А еще через три минуты Младен Бартулович со штрафного отлично закрутил мяч в правый верхний угол ворот, но блестяще сыграл Евгений Гальчук, который перевел круглого на угловой. Впрочем, именно этот стандарт привел к голу. Александр Козак после розыгрыша с партнером, навесил мяч прямо во вратарскую площадку, где всех опередил, в том числе и вратаря, Денис Балан. Он головой с близкого расстояния поразил цель и вывел свою команду вперед.

Однако не успели поклонники «Ингульца» порадоваться забитому голу, как на 8-й минуте мариупольцы восстановили равновесие. Артем Бондаренко подхватил мяч вблизи центра поля, пробежал с ним почти до штрафной площади соперников и отдал пас направо на Сергея Горбунова. Тот, обыграв оппонента, возвратил мяч Бондаренко, после чего полузащитник гостей точно пробил под дальнюю штангу в сетку ворот.

Забив гол, «Мариуполь» перехватил инициативу и вскоре мяч снова оказался в воротах хозяев поля, но в этом эпизоде арбитр матча харьковчанин Дмитрий Кривушкин гол не засчитал, определив опасную атаку со стороны Сергея Чоботенко на Богдана Шуста. Гости продолжали атаковать и создали еще несколько хороших моментов у ворот «Ингульца». К примеру на 16-й минуте Сергей Чоботенко головой пробил рядом со штангой. Через минуту после передачи слева от Артема Бондаренко не смогли поделить мяч Сергей Горбунов и Вячеслав Танковский, которые находились в выгодной позиции. А на 34-й минуте все тот же Танковский неплохо приложился к мячу, находясь в штрафной площади соперников, но в ворота не попал.

Футболисты «Ингульца» тоже не отсиживались в обороне и при возможности старались быстро доставлять мяч в атаку. Хороший момент для взятия ворот имел Александр Козак, но не сумел переиграть в «ближнем бою» Евгения Гальчука. А затем Козак на 31-й минуте слева выполнил острую передачу на дальнюю штангу на Дениса Балана, но тот до мяча не дотянулся.

Уже перед самым перерывом спорная ситуация возникла в штрафной площади хозяев поля, когда в борьбе за мяч упали Даниил Сикан и Максим Ковалев. На некоторое время игра была остановлена, но, послушав своих коллег, ответственных за VAR, Дмитрий Кривушкин нарушения правил не определил и матч был продолжен.

Начало второго тайма прошло с преимуществом «Мариуполя». Дважды за первые 15 минут его игроки могли забивать голы. Однако после подачи углового Алексей Быков пробил выше перекладины, а затем Даниил Сикан промахнулся метров с четырех, находясь прямо перед воротами «Ингульца». На 65-й минуте снова Сикан оказался в центре внимания, когда устремился за мячом вместе с Богданом Шустом. Вратарь хозяев поля пробежал мимо мяча, но и форварду «Мариуполя» не дали нанести завершающий прицельный удар защитники.

Подопечные Остапа Маркевича и далее имели больше возможностей отличиться, чем их соперники, однако удары Артема Бондаренко и Олега Очеретько цели не достигли. Что касается «Ингульца», то все, чем запомнились его игроки после перерыва, так это два дальних неточных удара от Ильи Коваленко.

И уже в самом конце матча Андрей Кулаков, выбежав один на один с Богданом Шустом, не сумел того переиграть. Не получилось добивание и у Дмитрия Мишнева.

В итоге 1:1. И это уже пятая ничья «Ингульца» в семи матчах нового чемпионата. «Мариуполь» остался на 6 месте в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Ингулец» – «Мариуполь» - 1:1



Балан, 6 – Бондаренко, 8



Козак, 12, Бартулович, 39, Лупашко, 60, Квасный, 90+5 – Быков, 35, Очеретько, 81, Кулаков, 90+5

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков (Белоцерковец, 80), Бартулович (Литвяк, 80), Запорожец, Козак (Коваленко, 76) – Мкомола (Плохотнюк, 71).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Горбунов (Очеретько, 64), Танковский (Кулиев, 86), Бондаренко, Мишнев – Сикан (Кулаков, 66).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



Удары (в створ): 12 (4) – 8 (4)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 4 – 2.

ИНГУЛЕЦ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C