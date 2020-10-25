7-й тур
Ингулец
1 : 1
Мариуполь
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Пятая ничья дебютанта. Ингулец поделил очки с Мариуполем

Результативный старт поединка не получил продолжение в оставшееся до финального свистка время

  • 25.10.2020 16:00
  • 611 просмотров
  • 6 комментариев
Пятая ничья дебютанта. Ингулец поделил очки с Мариуполем
© ФК Ингулец

Выходя на этот матч, команды решали разные задачи. Футболисты «Ингульца» наверняка мечтали о своей первой победе в украинской Премьер-Лиге, а «Мариуполю» было важно набрать очки, чтобы, как минимум, остаться в верхней части турнирной таблицы, а, как максимум, постараться опередить «Десну» и догнать «Шахтер».

Хозяева поля очень активно начали встречу и в первым минуты создали несколько опасных моментов у ворот приазовской команды. Так, уже на 3-й минуте Денис Янаков нанес сильный удар, но мяч пролетел рядом со штангой. А еще через три минуты Младен Бартулович со штрафного отлично закрутил мяч в правый верхний угол ворот, но блестяще сыграл Евгений Гальчук, который перевел круглого на угловой. Впрочем, именно этот стандарт привел к голу. Александр Козак после розыгрыша с партнером, навесил мяч прямо во вратарскую площадку, где всех опередил, в том числе и вратаря, Денис Балан. Он головой с близкого расстояния поразил цель и вывел свою команду вперед. 

Однако не успели поклонники «Ингульца» порадоваться забитому голу, как на 8-й минуте мариупольцы восстановили равновесие. Артем Бондаренко подхватил мяч вблизи центра поля, пробежал с ним почти до штрафной площади соперников и отдал пас направо на Сергея Горбунова. Тот, обыграв оппонента, возвратил мяч Бондаренко, после чего полузащитник гостей точно пробил под дальнюю штангу в сетку ворот. 

Забив гол, «Мариуполь» перехватил инициативу и вскоре мяч снова оказался в воротах хозяев поля, но в этом эпизоде арбитр матча харьковчанин Дмитрий Кривушкин гол не засчитал, определив опасную атаку со стороны Сергея Чоботенко на Богдана Шуста. Гости продолжали атаковать и создали еще несколько хороших моментов у ворот «Ингульца». К примеру на 16-й минуте Сергей Чоботенко головой пробил рядом со штангой. Через минуту после передачи слева от Артема Бондаренко не смогли поделить мяч Сергей Горбунов и Вячеслав Танковский, которые находились в выгодной позиции. А на 34-й минуте все тот же Танковский неплохо приложился к мячу, находясь в штрафной площади соперников, но в ворота не попал. 

Футболисты «Ингульца» тоже не отсиживались в обороне и при возможности старались быстро доставлять мяч в атаку. Хороший момент для взятия ворот имел Александр Козак, но не сумел переиграть в «ближнем бою» Евгения Гальчука. А затем Козак на 31-й минуте слева выполнил острую передачу на дальнюю штангу на Дениса Балана, но тот до мяча не дотянулся. 

Уже перед самым перерывом спорная ситуация возникла в штрафной площади хозяев поля, когда в борьбе за мяч упали Даниил Сикан и Максим Ковалев. На некоторое время игра была остановлена, но, послушав своих коллег, ответственных за VAR, Дмитрий Кривушкин нарушения правил не определил и матч был продолжен. 

Начало второго тайма прошло с преимуществом «Мариуполя». Дважды за первые 15 минут его игроки могли забивать голы. Однако после подачи углового Алексей Быков пробил выше перекладины, а затем Даниил Сикан промахнулся метров с четырех, находясь прямо перед воротами «Ингульца». На 65-й минуте снова Сикан оказался в центре внимания, когда устремился за мячом вместе с Богданом Шустом. Вратарь хозяев поля пробежал мимо мяча, но и форварду «Мариуполя» не дали нанести завершающий прицельный удар защитники. 

Подопечные Остапа Маркевича и далее имели больше возможностей отличиться, чем их соперники, однако удары Артема Бондаренко и Олега Очеретько цели не достигли. Что касается «Ингульца», то все, чем запомнились его игроки после перерыва, так это два дальних неточных удара от Ильи Коваленко. 

И уже в самом конце матча Андрей Кулаков, выбежав один на один с Богданом Шустом, не сумел того переиграть. Не получилось добивание и у Дмитрия Мишнева. 

В итоге 1:1. И это уже пятая ничья «Ингульца» в семи матчах нового чемпионата. «Мариуполь» остался на 6 месте в турнирной таблице.     

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Ингулец» – «Мариуполь» - 1:1

Балан, 6 – Бондаренко, 8

Козак, 12, Бартулович, 39, Лупашко, 60, Квасный, 90+5 – Быков, 35, Очеретько, 81, Кулаков, 90+5

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков (Белоцерковец, 80), Бартулович (Литвяк, 80), Запорожец, Козак (Коваленко, 76) – Мкомола (Плохотнюк, 71).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Горбунов (Очеретько, 64), Танковский (Кулиев, 86), Бондаренко, Мишнев – Сикан (Кулаков, 66).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 12 (4) – 8 (4)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 4 – 2.

ИНГУЛЕЦ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 25.10.2020 16:42
    0
    та нормальный матч, по движению хорошо сыграли. У Сикана еще был дополнительный момент.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 16:35
    0
    Самая миролюбивая команда в УПЛ.
    Только попади к ним в лапы, как зацелуют, как заобнимают.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 16:28
    0
    Мне трудно понять, как Мариуполь находится на 6м месте. Его игры это какое-то везение. Каждая выигранная игра с минимальным счетом, какое-то большое везение. Но игра в целом вообще не очень. Я не из тех, кто верит в слив Мариуполя в этом матче, так как это начало чемпа и ШД вообще насрать сейчас, догонит их Марик или нет. Но я из тех, кто не понимает, как он занимает 6е место. Я посмотрел результаты их прошлых матчей и не понимаю как...
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 25.10.2020 16:24
    +1
    Эту игру больше 10 минут смотреть нельзя было....их, такие команды, с такой тактикой, в отдельную лигу надо определять...во главе с Динамо Киев...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 16:12
    +5
    а «Мариуполю» было важно набрать очки, чтобы, как минимум, остаться в верхней части турнирной таблицы, а, как максимум, постараться опередить "Десну" и догнать «Шахтер».
    _________________________________________________________
    это английский тонкий юмор.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 16:10
    +3
    Шахта може спати спокійно. Фарм залишився позаду .
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 16:12
    +5
    а «Мариуполю» было важно набрать очки, чтобы, как минимум, остаться в верхней части турнирной таблицы, а, как максимум, постараться опередить "Десну" и догнать «Шахтер».
    _________________________________________________________
    это английский тонкий юмор.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 16:10
    +3
    Шахта може спати спокійно. Фарм залишився позаду .
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 25.10.2020 16:24
    +1
    Эту игру больше 10 минут смотреть нельзя было....их, такие команды, с такой тактикой, в отдельную лигу надо определять...во главе с Динамо Киев...
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 25.10.2020 16:42
    0
    та нормальный матч, по движению хорошо сыграли. У Сикана еще был дополнительный момент.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 16:35
    0
    Самая миролюбивая команда в УПЛ.
    Только попади к ним в лапы, как зацелуют, как заобнимают.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 16:28
    0
    Мне трудно понять, как Мариуполь находится на 6м месте. Его игры это какое-то везение. Каждая выигранная игра с минимальным счетом, какое-то большое везение. Но игра в целом вообще не очень. Я не из тех, кто верит в слив Мариуполя в этом матче, так как это начало чемпа и ШД вообще насрать сейчас, догонит их Марик или нет. Но я из тех, кто не понимает, как он занимает 6е место. Я посмотрел результаты их прошлых матчей и не понимаю как...
    Ссылка
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