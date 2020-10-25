Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Ингулец» – «Мариуполь» - 1:1



Балан, 6 – Бондаренко, 8



Козак, 12, Бартулович, 39, Лупашко, 60, Квасный, 90+5 – Быков, 35, Очеретько, 81, Кулаков, 90+5

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков (Белоцерковец, 80), Бартулович (Литвяк, 80), Запорожец, Козак (Коваленко, 76) – Мкомола (Плохотнюк, 71).

Запасные: Крынский.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Горбунов (Очеретько, 64), Танковский (Кулиев, 86), Бондаренко, Мишнев – Сикан (Кулаков, 66).

Запасные: Кудрик, Тищенко, Шушко, Велев, Плакса.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Наши оценки:





«Ингулец» (замены): Плохотнюк – 5,5, Коваленко – 5,5, Белоцерковец – б/о, Литвяк – б/о.

«Мариуполь» (замены): Очеретько – 5,0, Кулаков – 5,0, Кулиев – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Кулакову и Квасному по карточке за неспортивное поведение.



90+2 мин. Очеретько врезался в Лупашко во время верховой борьбы на чужой половине.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, пять минут.



89 мин. МОМЕНТ! Кулаков не смог обыграть Шуста после заброса в левый фланг штрафной, Мишнев караулил отскок, но пробил в опустевшие ворота отвратно! Защитник перехватил.



88 мин. Мишнев на подходе к чужой штрафной начал закладывать дриблинг, но так и не пробил.



86 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Кулиев дебютировал в УПЛ заменой на Танковскому.



83 мин. Так и пролетел над чужой вратарской мяч, без завершения, после прострела с левого фланга от Белоцерковца.



81 мин. Белоцерковец разогнался в левом фланге, но его толкнул в спину Очеретько.



80 мин. ЗАМЕНЫ У ИНГУЛЬЦА. Белоцерковец вышел вместо Янакова, а Бартуловича заменил Литвяк.



78 мин. Коваленко начал игру с неудачного дальнего удара.



76 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Козак был заменен на Коваленко.



74 мин. Не опасный удар низом от Бондаренко из полукруга у штрафной.



73 мин. Попытка Очеретько пробить со входа в левый фланг штрафной была блокирована.



71 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Мкомола уступил место на поле Плохотнюку.



69 мин. Мариуполь старается разыграть в ширину, но продвинуться к чужим владения не может. Пока что.



66 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Сикан завершил поединок на сегодня. Кулаков вместо него.



65 мин. МОМЕНТ! Шуст начал исполнять что-то невнятное на выходе за пределы штрафной, однако от удара Сикана по пустым голкипера подстраховал Ковалев.



63 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Вместо Горбунова игру продолжит Очеретько.



61 мин. Быков легко догнал Мкомолу на границе штрафной своей команды, заблокировав удар соперника.



60 мин. Накладка со стороны Лупашко против Танковского в центре поля.



58 мин. МОМЕНТ! Нереальный промах Сикана, который в касание пробил куда-то в угловой флажок, замыкая подачу Стасюка с левого фланга!



56 мин. Гости решили поиграть с мячом в ногах.



53 мин. Кирюханцев поймал Янакова на ловком движении у правого угла чужой штрафной. Неплохой стандарт.



51 мин. В оффсайд залез Козак, совершая рывок на выход один на один от центра поля.



49 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной запустил мяч Быков, после удачного отскока в зону пенальти при подаче углового с левого фланга!



48 мин. Балан выбил мяч на угловой после подачи Горбунова с левого фланга.



47 мин. Янаков смещался в левый фланг штрафной на дриблинге, но насобирал на себе слишком много соперников.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит две минуты.



45 мин. Нет, пенальти не будет.



44 мин. VAR! Сикан рухнул на газон в борьбе с Ковалевым в чужой штрафной.



43 мин. Танковский был сбил усилиями Лупашко на чужой половине, но Горбунов штрафной пробил неудачно.



41 мин. Сикан в правом фланге атаки нарушил правила против Ковалева в верховой борьбе.



39 мин. Мкомола прорывался по правому флангу, но завершил свои старания неточным дальним ударом. Тем временем, отложенная желтая отошла к Бартуловичу за фол против Танковского у центральной линии.



37 мин. Заброс в направлении Сикана в штрафную пришелся в оффсайд.



35 мин. Отмашка со стороны Быкова в лицо Козаку у центральной линии была очевидной.



34 мин. ОПАСНО! Рядом с левой штангой прокатился мяч после удара Танковского со входа в центральную зону штрафной!



31 мин. Козак лихо развернулся в левом фланге штрафной, после чего набросил на дальнюю штангу, но Балан даже в прыжке не смог полноценно дотянуться!



29 мин. Ошибся боковой арбитр! Янаков не был в оффсайде при передаче Бартуловича в левый фланг штрафной, после чего мог спокойно завершать атаку ударом!



26 мин. Намного выше ворот прошел мяч после дальнего удара Запорожца.



24 мин. Рукой сыграл Мкомола в борьбе против Чеха на чужой половине.



21 мин. Ведет игру под своим контролем Мариуполь, но Ингулец не опускается глубоко.



18 мин. МОМЕНТ! Козак не смог пробить Гальчука после передачи в правый фланг штрафной от Янакова!



17 мин. ОПАСНО! Махнули ногой мимо мяча Танковский и Горбунов, стараясь замкнуть прострел с левого фланга от Бондаренко.



16 мин. ОПАСНО! Чоботенко ударом головой завершал подачу с левого фланга от Мишнева, но пробил в сторону от дальней штанги. Шуст все контролировал.



15 мин. Шуст перехватил опасный прострел во вратарскую от Сикана с левого фланга штрафной.



14 мин. Лупашко с фолом не дал Танковскому развернуть контратаку Мариуполя у центрального круга.



12 мин. Кирюханцев у центральной линии был сбит подкатом Козака.



9 мин. ГОЛ! Но он будет отменен – Чоботенко врезался в Шуста при подаче углового с правого фланга во вратарскую.



8 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Моментальный ответ от Мариуполя! Бондаренко разогнал атаку из центра поля, после чего Горбунов придержал для него мяч в правом фланге штрафной, выкатил под удар, а Артем пробил в дальний!



6 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Угловой на правом фланге был хозяевами быстро разыгран, после чего Козак подал точно на голову Балану в штрафную!



6 мин. МОМЕНТ! Со штрафного Бартулович пробил точно в правую девятку, но Гальчук дотянулся!



5 мин. Козак оступился на мяче у чужой штрафной, врезался в корпус Стасюка, арбитр дал фол в сторону Мариуполя. Интересный подход.



3 мин. МОМЕНТ! Выстрел Янакова с левого фланга пришелся в сторону от левой штанги!



2 мин. Ингулец активно поджимает на старе. Отмечаем хорошую погоду в Кропивницком. Качественной игре ничего не будет мешать.



1 мин. Свой первый длинный пас в левый фланг атаки Янаков исполнил неудачно.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Мариуполь». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Победа закарпатского «Миная» над «Александрией» в рамках второго тура все еще остается единственной для трех новичков «элитного» первенства этого сезона. Ближе всех к заветному достижению был коллектив Александра Лавриненко, однако четырежды свел свои противостояния с соперниками к ничейным исходам – наибольший показатель среди всех команд УПЛ на момент начала седьмого тура. На этих выходных «Ингулец» попытается в Кропивницком обыграть «Мариуполь», который набрал неплохой ход в предыдущих поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Мариуполь».