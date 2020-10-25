В рамках 7-го тура УПЛ «Ингулец» сыграл вничью с «Мариуполем» - 1:1.
«Ингулец» - «Мариуполь» - 1:1
«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков, Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола.
Запасные: Крынский, Коваленко, Белоцерковец, Плохотнюк, Литвяк.
«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Горбунов, Танковский, Бондаренко, Мишнев – Сикан.
Запасные: Кудрик, Тищенко, Шушко, Велев, Кулиев, Очеретько, Плакса, Кулаков.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Голы:
1:0 - Балан, 6
1:1 - Бондаренко, 9.
Видеообзор матча:
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Artem Bondarenko (Мариуполь).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Ингулец).
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.