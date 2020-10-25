7-й тур
Ингулец
1 : 1
Мариуполь
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 16:48
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Ингулец – Мариуполь – 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Мариуполь

В рамках 7-го тура УПЛ «Ингулец» сыграл вничью с «Мариуполем» - 1:1.

«Ингулец» - «Мариуполь» - 1:1
«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков, Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола.
Запасные: Крынский, Коваленко, Белоцерковец, Плохотнюк, Литвяк.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Горбунов, Танковский, Бондаренко, Мишнев – Сикан.
Запасные: Кудрик, Тищенко, Шушко, Велев, Кулиев, Очеретько, Плакса, Кулаков.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Голы:

1:0 - Балан, 6

1:1 - Бондаренко, 9.

Видеообзор матча:

События матча
8' ГОЛ ! Мяч забил Artem Bondarenko (Мариуполь).
6' ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Ингулец).
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Источник — Футбол 1/2/3

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