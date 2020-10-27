Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Любое очко — для нас результат»

Главный тренер ФК «Ингулец» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в 7-м туре УПЛ.

«Игра была тяжелой для обеих команд. Мы изучали соперника. Знали, что их сильное качество — быстрый переход из обороны в атаку. Очень скоростная, молодая команда, поэтому постарались нейтрализовать их сильные стороны. Во многих эпизодах это удалось. Благодарю ребят за проявленный характер, бойцовские качества были на высоком уровне. Никто не уступил в борьбе, никто не убрал ногу, голову. В каждом эпизоде была настоящая мужская борьба на поле. Думаю, отсюда закономерный результат — ничья. Любое очко — для нас результат. Мы проводили второй матч, когда с большими трудностями собрали состав», - сказал Лавриненко.