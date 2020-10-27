7-й тур
Ингулец
1 : 1
Мариуполь
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Любое очко — для нас результат»

Наставник «Ингульца» высказался о ничьей с «Мариуполем»

  • 27.10.2020 14:13
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Любое очко — для нас результат»
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Главный тренер ФК «Ингулец» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в 7-м туре УПЛ.

«Игра была тяжелой для обеих команд. Мы изучали соперника. Знали, что их сильное качество — быстрый переход из обороны в атаку. Очень скоростная, молодая команда, поэтому постарались нейтрализовать их сильные стороны. Во многих эпизодах это удалось. Благодарю ребят за проявленный характер, бойцовские качества были на высоком уровне. Никто не уступил в борьбе, никто не убрал ногу, голову. В каждом эпизоде была настоящая мужская борьба на поле. Думаю, отсюда закономерный результат — ничья. Любое очко — для нас результат. Мы проводили второй матч, когда с большими трудностями собрали состав», - сказал Лавриненко.

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Источник — ФК Мариуполь

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