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Ингулец
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Мариуполь
25.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В ожидании первой победы

  • 24.10.2020 15:06
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Ингулец – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© facebook.com/FCInhulets

К «экватору» первого круга «Ингулец» по-прежнему подходит без побед, но зато и без домашних поражений. Да и показатель – 4 ничьи в 6 матчах у дебютанта элитного дивизиона выглядит очень даже достойным. Вообще, неуступчивость новичков УПЛ впечатляет: чего только стоят 0:4 в ходе матча недельной давности против «Александрии», который в итоге едва не удалось «вытянуть» (поражение 3:4 с хорошими шансами на ничью).

«Мариуполь» движется по турниру с переменным успехом, но учитывая продолжающуюся серию выездов, показатели команды также заслуживают похвалы. Собственно, это подтверждает и таблица, где приазовцы идут в группе преследователей лидеров. Обращаем внимание, что по показателю голов «Мариуполь» – самая скучная команда лиги. Всего 11 мячей забито в матчах с участием коллектива Остапа Маркевича, и это – худший показатель лиги. С другой стороны, оборона отличается надежностью, а вот к атаке точно есть вопросы. Пока что единственный исполнитель, забивший больше одного мяча – 20-летний новичок Артем Бондаренко, огорчивший «Днепр-1», а также «Минай» как раз в минувшем туре.

«Игра есть, и я свято верю, что первая победа вот-вот придет. Верю в тренера, верю в команду и прошу болельщиков на разочаровываться в нас», – оптимистично сказал накануне воскресного матча президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Жаль только, что самих любителей футбола в этот раз на трибунах не будет, но ничего не поделаешь – таковы нынче карантинные нормы.

Мариупольцы играют без родных трибун и вовсе с начала сезона, но зато весной, если позволит ситуация с коронавирусом, команда подарит родному городу отрезок концентрированного футбола. Пока же действия «Мариуполя» можно анализировать по картинке или же статистически – например, благодаря платформе «Wyscout». Тут видно, что в текущем сезоне команда может играть по-разному – в зависимости от соперника. Присутствуют различные тактичные схемы и варьируется игровой стиль: на контратаках через длинные передачи, комбинационно за счет большого количества передач, отдавая инициативу сопернику или же удерживая ее.

В противостоянии с «Александрией» у коллектива Сергея Лавриненко получилось настоящее дерби: интрига, обилие желтых карточек, два удаления и два пенальти. Любопытно, что второй 11-метровый у «Ингульца» бил Денис Янаков, который в нынешнем сезоне уже играл против «Мариуполя», выступая за «Зарю». Красную же схлопотал Виталий Павлов, допустивший уж слишком грубый фол.

До сегодняшнего дня соперники успели провести три матча, и в каждом из них фиксировались разные исходы. Паритет нарушен лишь за счет перевеса «Ингульца» в разнице мячей кубкового поединка, зато у «Мариуполя» лучший баланс в Первой лиге.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Крынский, Ковалев, Семенко, Запорожец, Бартулович, Коваленко, Янаков, Фатеев, Кучеренко, Ситчинава, Балан.

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Танковский, Мышнёв, Топалов, Бондаренко, Кулаков.

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25 октября, воскресенье

«Ингулец» — «Мариуполь»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ – МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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