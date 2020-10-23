Заря разгромно проиграла в Англии, победа возрожденного Сокола

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 октября.

1. Обыграли сами себя. Заря потерпела крупное поражение от Лестера. Вопиющие ошибки обороны «Зари» позволили «лисам» забить три мяча в ворота команды Скрипника.

2. Реал — Шахтер. Много солнца в холодной воде. Валерий Василенко попытался осознать произошедшее с «горняками» в Мадриде.

3. Стали известны подробности о травме Ломаченко. До января без бокса, но с возвращением проблем быть не должно.

4. 1-й тур Лиги Европы. Все результаты: 6 мячей Байера, 5 голов Вильярреала. 48 команд начали борьбу в групповом раунде Лиги Европы.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Интер смогут посетить более 10 тысяч фанов. Минздрав разрешил заполнить НСК «Олимпийский» до 15%.

6. УХЛ. В первом матче нового сезона Сокол обыграл Мариуполь. Стартовал новый сезон Украинской хоккейной лиги.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ворскла состоится в Киеве. «Шахтер» получит статус номинального хозяина.

8. Восстание против Зидана: 5 игроков Реала хотят ухода французского тренера. Решающим для коуча «бланкос» может стать уже ближайший матч чемпионата против «Барселоны».

9. Победы Черноморца и Металлиста 1925, дебют Яковенко, супергол Полесья. Состоялось восемь матчей восьмого тура Первой лиги.

10. Испанские СМИ: «Кошмар. Кризис. Худший Реал за десятилетие». Sport.ua представляет обзор испанской прессы после победы «Шахтера» над «сливочными» в ЛЧ (3:2).