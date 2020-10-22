ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Интер смогут посетить более 10 тысяч фанов

Минздрав разрешил заполнить НСК «Олимпийский» до 15%

  • 22.10.2020 11:42
  • 526 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Интер смогут посетить более 10 тысяч фанов
© ФК Шахтер Донецк

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и миланским «Интером» пройдет со зрителями.

Министерство здравоохранения Украины разрешило украинскому клубу начать реализацию билетов на поединок, который станет для «горняков» первым домашним в этом еврокубковом сезоне.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» сможет быть заполнен на 15% от общего числа болельщиков (70050), которых способна вместить арена. Таким образом, поединок смогут посетить 10507 фанов.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве, начало в 19:55.

Напомним, в первом туре группового раунда «Шахтер» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2 и возглавил турнирную таблицу квартета В.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 22.10.2020 11:58
    0
    Нужно идти и поддержать! Что с билетами?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 22.10.2020 11:58
    0
    Нужно идти и поддержать! Что с билетами?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности