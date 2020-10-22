ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Интер смогут посетить более 10 тысяч фанов

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и миланским «Интером» пройдет со зрителями.

Министерство здравоохранения Украины разрешило украинскому клубу начать реализацию билетов на поединок, который станет для «горняков» первым домашним в этом еврокубковом сезоне.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» сможет быть заполнен на 15% от общего числа болельщиков (70050), которых способна вместить арена. Таким образом, поединок смогут посетить 10507 фанов.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве, начало в 19:55.

Напомним, в первом туре группового раунда «Шахтер» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2 и возглавил турнирную таблицу квартета В.