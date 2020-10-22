Испанские СМИ: «Кошмар. Кризис. Худший Реал за десятилетие»

В среду, 21-го октября, донецкий «Шахтер» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2 в поединке 1-го тура группового раунда лиги чемпионов. Испанские СМИ активно прокомментировали неожиданное поражение «сливочных» на старте турнира.

«От смешного до Класико», — намекает заголовок AS на приближающийся матч с «Барселоной».

«Мадрид дорого заплатил за худший первый тайм в своей новейшей истории и за экстравагантный состав Зидана. Отпор, который оказали Винисиус сотоварищи, оказался недостаточным.

«Реал» избежал горячей реакции фанатов из-за пандемии, опустошившей трибуны. Команда Зидана провела худшие 45 минут в своей новейшей истории против ослабленного «Шахтера». Этот позорный эпизод может иметь серьезные последствия, ведь «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью. Кавалерия в итоге прибыла, но битва уже была проиграна.

В составе «Реала» очень не хватало Рамоса, с которым команда чувствует себя намного спокойнее. Еврокубки радикально меняют стиль игры «Шахтера»: в чемпионате Украины он монополизирует мяч, а в Лиге чемпионов — гонится за ним. «Горняки» старались лишить «Реал» пространства в атаке.

Натурализованный украинский бразилец Марлос мог открывать счет уже в первую четверть часа игры. Команду Зидана спас Куртуа, который был бессилен остановить последовавший за этим голевой ливень.

Под влиянием безмолвных трибун «Реал» играл удивительно неспешно. Раньше в таких случаях команду будили трибуны «Сантьяго Бернабеу». Но сейчас это невозможно.

Никто не помешал украинскому левому защитнику Корниенко пересечь площадку едва ли не перпендикулярно. Затем он обнаружил на другом фланге Тете, а тот воспользовался своим шансом. Через четыре минуты Тете снова выстрелил. Куртуа спас, но ошибся Варан, отправив мяч в свои ворота. Третий мяч забил Соломон.

Ни до, ни после «Реал» не подавал признаков жизни. Худший «Реал» за десятилетие.

Перерыв тоже не дал хозяевам ощутимого толчка. Бензема вышел вместо Родриго, но это было похоже на лечение открытой раны подорожником.

Ситуация изменилась после изменения отношения к игре. Модрич забил великолепным ударом, но у Тете также было два потрясающих момента.

Но гол Модрича изменил динамику игры. Многое дало и появление на поле Винисиуса, который летал как ракета и забил гол. Ноги игроков «Шахтера» были тяжелыми, но они мужественно удерживали счет. «Реал» мог вырвать ничью, но судья отменил гол из-за офсайда у Винисиуса», — пишет о матче AS.

«Реал» в свободном падении. А в субботу с Барселоной может быть еще хуже», — под таким заголовком вышла печатная версия авторитетного издания Marca.

«Он не присел ни разу за весь первый тайм. Немного подсказок, подбадривающих игроков — вполне в стиле Зидана. Но с голами «Шахтера» его лицо стало меняться. После первого гола в тишине, царившей на практически пустом стадионе, были слышны только хлопки его ладоней. То же самое произошло и после второго гола, хотя за Зиданом сидели все запасные «Реала».

Самое поразительно то, что никто из них не кричал и не аплодировал, когда все еще было возможно свести к ничьей. Зидан и игроки вышли на матч с потерянными глазами. «Реал» на пороге бездны.

Во втором тайме Рамос попытался разбудить команду прямо со своего места. Его ободряющие подсказки были хорошо слышны. «Реал» проснулся, а гол Модрича поднял команду с мест. Еще лучше стало после гола Винисиуса. Даже в спорных моментах, таких, как возможная рука в штрафной «Шахтера» и предупреждение Милитао, запасные игроки «Реала» продолжали активно спорить. Ничего общего с первым таймом, но «Реал» вновь с поражения начал свой путь в Лиге чемпионов», — рассказывает Marca об атмосфере на скамейке запасных «сливочных».

«2:3. «Шахтер» оставляет «Реал» в кризисе перед Эль-Класико», — гласит заголовок на официальном сайте Mundo Deportivo. «Кошмар перед Эль-Класико», — еще более резка печатная версия издания.

«Реал» идет от поражения к поражению. И то, что в ближайшую субботу предстоит Эль-Класико — плохие новости для «сливочных». После проигрыша «Кадису» подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов. Украинская команда не упустила свои шансы в первом тайме.

Мадридцы были уверены, что возьмут реванш в Лиге чемпионов после поражения от «Кадиса». На исходе первой четверти часа только игра Куртуа спасла «Реал» от пропущенного года. Зидан вновь поставил Марсело в стартовый состав, оставив на скамейке запасных Бензема, Винисиуса и Крооса.

Все пропущенные голы «Реала» на совести Милитао и Марсело. На 29-й минуте Милитао не уследил за Тете, на 33-й минуте Марсело дал пробить Тете, после чего Варан срезал мяч в свои ворота. Катастрофа «сливочных» продолжилась на 42-й минуте. Соломон воспользовался пассивностью Марсело и Милитао, забив третий мяч.

Модрич сделал счет 1:3 на 54-й минуте, пробив издали сквозь всех игроков. На 59-й минуте Винисиус первым же касанием сделал счет 2:3.

За пять минут «Реал» сделал больше, чем за весь первый тайм. Мадридцы могли забить и больше, но могли и пропустить — выручал Куртуа. «Реал» прессинговал до последнего, но чуда не произошло. Подопечные Зидана с поражения начали выступления в Лиге чемпионов, что не внушает оптимизма перед матчем с «Барселоной» на «Камп Ноу», — скептически настроено издание Mundo Deportivo.

Испанские СМИ больше склонны ругать «Реал» за слабую игру, чем хвалить «Шахтер» за неожиданную победу. Команда Зинедина Зидана находится в кризисе, и ей будет очень непросто играть с «Барселоной» в ближайшую субботу.